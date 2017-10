Litimärkä kaakonkulma: Virolahdella tehtiin syyskuussa sade-ennätys ja myös lokakuu tavanomaista vetisempi

Kuva: Raimo eerola

Virolahdella tehtiin syyskuussa uusi sade-ennätys. Virolahden Koivuniemellä mitattiin syyskuussa koko maan suurin kuukauden sademäärä: 157,5 millimetriä.

Ilmatieteen laitoksen mukaan määrä on harvinaisen paljon eli näin paljon sataa noin kerran kymmenessä vuodessa. Pitkän ajan keskiarvoon (vuodet 1981-2010) verrattuna Virolahdella pistettiin syyskuun ennätys uusiksi. Edellinen ennätys oli vuodelta 1988, jolloin satoi 148,5 milliä. Syyskuun Suomen ennätys on Vaasasta vuodelta 1937, jolloin länsirannikon kaupungissa satoi 234,1 milliä.

Lokakuu jo tavanomaista sateisempi

Myös lokakuu on ollut märkä, vaikka kuukausi on ehtinyt vasta puoliväliin. Kahden viikon (1.10.-15.10.) aikana Koivuniemellä on satanut 99,7 milliä. Virolahdella sataa lokakuussa keskimäärin 82 milliä. Myös Kotkan Rankin ja Kouvolan Anjalan mittausasemilla on satanut noin 100 milliä. Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan uusi sadealue saapuu maan länsi- ja itäosaan tiistaina illalla. Lokakuun sademäärät tulevat siis vielä kasvamaan.