Kotka ei alenna tuloveroja

Kuva: Raimo eerola

Kokoomuksen ja ruotsalaisten valtuustoryhmä olisi halunnut laskea Kotkan tuloverotusta 0,25 prosenttiyksiköllä. Asiaa käsiteltiin maanantai-illan valtuustossa.

Tämä olisi laskenut kaupungin tuloja ensi vuonna arviolta 2 miljoonalla eurolla. Esityksen tehneen Jari Elomaan (kok.) mukaan talouden kohentuminen ja työllisyyden kasvu olisivat kompensoineet tulonmenetystä.

— Veronalennus olisi signaali, että Kotka on tosissaan talouden kuntoon hoitamisen kanssa. Se saisi ihmiset muuttamaan Kotkaan, Elomaa korosti. Hän sai kannatusta oman ryhmänsä lisäksi perussuomalaisista ja kristillisistä.

Valtuuston toinen laita pitäytyi tuloverotuksessa entisiin lukuihin.

— Ihmistä kiinnostaa enemmän mitkä ovat kaupungin palvelumaksut. Ensin talous kuntoon ja mahdollisuuksien mukaan myös alijäämiä pois, sitten veromuutoksia, valtuutettu Teppo Järnstedt (sd.) sanoi. Elomaan tekemä veroalennusehdotus kumoutui äänin 29—22.

Vuoden 2018 tuloveroprosenttina säilyy siis 21,50. Yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,35, vakinaiseen asumiseen käytettävien rakennusten kiinteistöveroprosentti on 0,55 ja muiden kuin vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten kiinteistöveroprosentti on 1,15. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti on 0,50.

Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti nousee 3,10:een.