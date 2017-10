Kymen Sanomat paikalla: Voit seurata keskustelua Kantasataman tapahtuma-areenan rahoituksesta verkossa

Kotkan kaupunginvaltuustossa alkaa kello 18 kokous, jossa käsitellään Kantasataman tapahtumakeskuksen rahoitusta. Valtuusto päättää, saako tapahtuma-areena enintään 20 miljoonan euron rahoituksen Kotkan kaupungin niin sanotuista sähkömiljoonista.

Keskustelua voi seurata suorana alla.

18.27 Elomaa: Kokoomuksen ryhmä kannattaa kh:n esitystä ja SDP:n ehdottamia muutoksia.

18.22 Elomaa jatkaa: Hankekokonaisuus on Kotkan suuri mahdollisuus, jota ei pidä jättää käyttämättä. Sen myötä alueelle kehittyy uusi palveluala, saamme ihmisille työpaikkoja ja kaupungille maanvuokria ja kiinteistöveroja.

18.18 Jari Elomaa (kok): "Tapahtumakeskus muka synnyttää 400 työpaikkaa? Voi että, kyllä naurattaa! Eikö mitään muuta keksitä, pitäisikö vaihtaa päättäjät? On sekin kumma, että epäilijöitä mollataan. Aika rajoittunut maailmankuva näillä hankkeen kannattajilla. Koko hanke on floppi. Ei sinne tulla mitään rakentamaan."

Tässä muutama lainaus nettikeskustelusta. Ihmettelen, että julkisessa keskustelussa vääristellään asioita ja yritetään saada kaupallinen hanke näyttämään julkiselta hankkeelta.

Kauppakeskus ja kampushanke ovat kaksi toisistaan erillistä asiaa. Hotelli ja outlet-keskus rakentuvat Sawyerin toimesta. 20 miljoonan euron sijoitus on sijoitus tapahtuma-areenaan ja se on julkinen investointi. Siitä päätämme tänään.

Ei ole meidän tehtävämme kysellä tai arvioita, mistä Sawyerin rahoitus tulee. Emmehän kysele muiltakaan rakentajilta, mistä heidän rahoituksensa tulee.

Päätöksenteon pohjaksi on riittävästi tietoa ja toivottavasti myös ymmärrystä

18.14 Sami Virtanen edelleen: vastauksia on avoimiin kysymyksiin saatu, osaan ei. Jos olisi haluttu, hankkeessa olisi ollut saatavissa vastauksia, jos olisi haluttu selvittää. Tätä ei tehty. Tätä ryhmämme moittii. Valtuutettujen käytössä oli erilaisia laskelmia ja sen vuoksi ryhmämme oli hallituksessa enemmistöltä vastaan.

Tänään on kuitenkin päätöksenteon aika. Investoinnit luovat mahdollisuuksia yhtiöiden kehittyä. Kotkassa on pitkään nojattu satamiin ja metsä- ja metalliteollisuuteen, joista on poistunut työpaikkoja. Kotka tarvitsee uusia talouden tukijalkoja.'

Ryhmämme selkeä enemmistö näkee hankkeen lisäävän onnistuessaan kaupungin vetovoimaa.

Ryhmä hyväksyy kh:n esityksen seuraavin poikkeuksin:

Tapahtumakeskuksen rakennuttaja ratkaistaan erillisellä päätöksellä.

Rahan sijoittamistavasta tehdään erillinen päätös.

18.11 Sami Virtanen (sd): Kokonaisuus on hankala yhtälö, joka kääntyy muna-kana-yhtälöön. Mikä on kaupungin rooli tässä? Ainoa varma asia on se, että Kotka ei voi jäädä paikalleen ja Kotka tarvitsee rohkeita päätöksiä. Jos hanketta ei haluta toteuttaa, pitää löytää jokin muu Kotkaa eteenpäin vievä hanke. Hankkeeseen liittyy riskejä, mutta suurempi riski on mielestäni jäädä paikalleen. Jäisimme kamppailemaan kasvavan työttömyyden ja karsimisen kanssa. Ryhmämme on sitä mieltä, että Kotkaa pitää kehittää ja elinkeinorakennetta monipuolistaa. Ryhmämme ei aio olla kehityksen jarruna.

Vaikeinta ryhmälle on ollut hankkeen valmistelu ja eteenpäinvienti. Olemme pyrkineet siihen, että hankkeen riskit olisi mahdollisimman hyvin arvioitu.

18.09 Kantasataman hotelli-, tapahtumakeskus- ja kampuskokonaisuuden käsittely alkaa. Vuorossa ovat aluksi ryhmäpuheenvuorot. Ensimmäisenä demareiden Sami Virtanen.

18.05 kokous alkaa.