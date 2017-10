Kotkan talousjohtaja: Alijäämän hoitaminen pois on erittäin tärkeää

Kuva: Jussi lopperi

Kotkan taloudellinen tilanne on hankala, muttei mahdoton, tiivistää Kotkan talousjohtaja Pietu Mänttäri. Perusongelma on hänen mukaansa se, että kaupunki on ollut huonossa putkessa monta vuotta — työttömyys, taantuma ja velkamäärän kasvu on tehnyt taloudellisen liikkumavara olemattomaksi.

Mitä tapahtuisi? Jos kunta päätyy kriisikunnaksi, niin valtiovarainministeriön nimeämä työryhmä valmistelee kunnalle talouden tasapainottamisohjelman. Käytännössä tämä tarkoittaa säästöjä ja karsimista. Kunnalle saatetaan myös ehdottaa kuntaliitosta. Valtion holhoukseen joutuminen tarkoittaa sitä, että kunta menettää merkittävän osan omasta päätösvallastaan.

— Kymmenien miljoonien alijäämän kurominen pois lyhyellä tähtäimellä on karmea yhtälö. Vaikka kaupunki on saanut lisäaikaa alijäämän leikkaamiseen, määrävuosi 2022 on hyvin lähellä. Kotkalla on viisi vuotta aikaa, Mänttäri sanoo.

Hän kuitenkin uskoo siihen, että tämä on mahdollista.

— Minä siis uskon Kotkaan ja sen tulevaisuuteen.

Kriisikunnaksi joutuminen ei ole loppu

Kriisikuntien meressä on paljon nimiä. Kriisikunnaksi joutuminen on Mänttärinkin mielestä leima otsassa, mutta sillä on toinen puoli.

— Silloin meille tulisi linja-autollinen niitä tummapukuisia miehiä, jotka auttaisivat ratkaisemaan ongelmia, hän sanoo.

Palveluja tuottava Kotka on Suomen velkaisempia kuntia, mutta toisaalta monipuolinen konsernitalous eli kaupungin omistamat yhtiöt ovat kaupungin vahvuus. Mänttärin mukaan konsernitalous onkin tavallaan kaupungin pelastusliivit, jotka kannattelevat kokonaisuutta.

— Arvoituksellisiksi kysymyksiksi jää sitten soten ja maakuntauudistuksen lopulliset vaikutukset. Meillä jää kokonaisuudesta todennäköisesti kiinteistömassaa. Sen vaikutus talouden tulevaisuuteen on merkittävä, hän sanoo.

Sisäilmaongelmat ovat uhka

Kaikkein katalin piirre kiinteistömassassa on sisäilmaongelmat, joiden ratkaisu ja hoito on joka muodossa kallista.

— Korjaus jättää kysymysmerkin oliko toiminta riittävää, purkaminen ja uuden suunnittelu sekä rakentaminen puolestaan lisäävät eri tavalla velkataakkaa. Siinä kokonaisuudessa samanaikaisesti alijäämän vähentäminen hidastuu.

Muuttotappio ja väestön ikääntyminen yhdessä edellisten kanssa lisää haasteita, mutta talousjohtaja nostaa myös positiivisia asioita.

— Työllisyys on kasvanut merkittävästi vuoden takaisesta, satamaliikenne on vilkastunut ja Kantasataman kehityssuunnitelmat lupaavat periaatteessa kasvun kehitystä, hän sanoo.

Veroprosentin laskeminen voi palauttaa keinuliikkeen

Vuoden 2018 talousarvion valmistelu on kiirevaiheessa. Aikataulun mukaisesti talousarvio on valtuuston käsittelyssä kuukauden kuluttua.

Talousjohtaja Perttu Mänttäri kertoo, että keskusteluihin on noussut muun muassa vaihtoehto siitä, että veroprosenttia laskettaisiin. Kotkan veroprosentti on 21,5.

— Tämä kuitenkin voisi palauttaa keinuliikkeen alijäämän pienentämisen suhteen ja ehkä velkamäärääkin jouduttaisiin leikkaamaan. Laskennallisesti 0,25 leikkaus veroprosentista tarkoittaisi 2 miljoonan euron verotulon leikkausta. Ja niin kuin yksityistaloudessakin, leikkaantuvat tulot vaativat menojen leikkaamista, Mänttäri muistuttaa.

Kriisikunnan kriteerit yksinkertaisesti

Kriisikunnaksi joutuminen vaatii joko alijäämän kattamisessa epäonnistumisen tai muiden kriteerien täyttymisen samanaikaisesti kaksi vuotta vuotta peräkkäin.

Tilannetta tarkkaillaan, jos vuosikate on negatiivinen.

Velkarahalla ei pitäisi pyörittää taloutta, kriisiytyminen merkitsee, että lainakanta ylittää maan keskiarvon vähintään 50 prosentilla.

Alijäämän raja on 500 euroa tai enemmän asukasta kohti. Kotkalla on aikaa hoitaa tämä kuntoon vuoden 2022 loppuun mennessä.

Kriisissä ollaan, jos tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin maan painotettu keskiarvo.

Mikäli omavaraisuusaste on alle 50 prosenttia, hälytyskellojen pitäisi soida.

Kriisikunnan suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 prosenttia.