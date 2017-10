Kotkan kaupunginvaltuusto hyväksyi rahoituksen Kantasataman tapahtumakeskukselle

Kotkan kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantai-illan kokouksessa Kantasataman tapahtumakeskuksen rahoituksen. Valtuusto päätti, että tapahtuma-areena saa enintään 20 miljoonan euron rahoituksen Kotkan kaupungin niin sanotuista sähkömiljoonista.

Päätös syntyi kolmen äänestyksen jälkeen.

Valtuustossa käytyä keskustelua aiheesta:

20.13 seuraava äänestys:

kyllä 47

ei 3

tyhjä 1

Kh:n ehdotus vahvistettuna sos.dem. muutoksilla hyväksytty. Eli kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kantasataman tapahtumakeskus-hotelli-kampus-hankkeen rahoittamisen enintään 20 miljoonalla eurolla. Asian käsittely päättyy.

20.10 Valmistaudutaan äänestykseen. Aiemmin mainitut lisäysehdotukset:

Alkuperäinen ehdotus kyllä, sos.dem. muutoksilla äänestetään ei.

Äänestyksen tulos: 47 ei, 1 kyllä, 3 tyhjää.

20.07 Pentti Tiusanen (vas): Valitusoikeus on erittäin tärkeä, kaava-asioissa ja kaikessa muussakin.

Levonen: Se, että ei ole tehty tarveselvitystä ja hankesuunnitelmaa, se voi olla valitusperuste.

Tässä kohtaa välihuutoja: höpö höpö!

20.05 Levonen: Täytyy varautua siihen, että jos hanke hyväksytään, kuntalaisilta tulee valituksia ja hanke viivästyy

20.02 Pentti Välipakka (vas): Näkisin, että kaupunkisuunnittelussa pitää ottaa huomioon joukkoliikenne. Joukkoliikenteen keskus pitäisi olla tapahtumakeskuksen yhteydessä.

Topias Kotiniemi (kok): Aika kiireellä on tehty suunnitelmia ja tarkkoja laskelmia ei ole, kaikki ovat arvioita. Tärkein asia on se, että kiireesti etsitään tarmokas operaattori, joka hoitaa asiaa. Siihen tama hanke kaatuu tai menestyy.

20.01 Nina Brask (sd): Oli pakko vielä pyytää puheenvuoro. Kyllä Sawyerin hanke liittyy tapahtumakeskukseen, maankäyttösopimuksen kautta, tama huomiona.

Hotellin osalta ei ole sopimusta. Sopii toivoa, että se tulee. Vielä pohdintana: onko oikeasti mietitty sitä, että jos hotellikokonaisuus ei toteudu, miten tässä sitten toimitaan. Sitä kannattaisi matkan varrella pohdiskella.

19.57 Levonen: Saastamoinen jaksoi valaa uskoa, että kassavirta tulisi riittämään. Epäilen, että toimitilakonseptista on tehty sellainen kuin on haluttu. Enkä usko, että Kotkassa ihmisillä on varaa käyttää rahaa tapahtumakeskuksessa. Olen pettynyt kaupunginjohtajaan siinä, että ei eläkkeelle jäädessään jää asumaan Kotkaan.

19.56 Seija Piipponen-Pekkola (vas): Toki riski on se, että tama hanke vaikuttaa kaupungin käyttötalouteen. Toivoisin, että jatkossakin tuotaisiin esille tasa-arvo.

19.55 Pasi Hirvonen (kok): Vellamon kustannuskatto noin 26 miljoonaa muuttui 38 miljoonaksi euroksi. Tämä Xamk ja areena tulevat olemaan osa tulevaisuuden Kotkaa ja myös tulevien sukupolvien käytössä.

19.51 Pentti Tiusanen (vas): Työpaikkoja tarvitaan, ettei ihmiset muuta pois paikkakunnalta.

19.47 Teppo Järnstedt (sd): Areenahanke sinällään on hyvä ja kaunis ajatus. Riskinä on selvityksen mukaan ollut majoituskapasiteetin olennainen lisääntyminen ja tapahtumien järjestäminen. Myyntiorganisaation onnistumisessa on edelleen riskinsä.

Koska meillä ei ole hankesuunnitelmaa, on hyvä, että tässä on maininta enintään 20 miljoonaa.

19.43 Tiina Montonen (sd): Onko tama suuri riski vai mahtava mahdollisuus, sitä on pitänyt pohtia. Ison pohdinnan paikka on ollut siinä, mitä kunnan tulee tehdä elinvoimaa lisätäkseen. Saamiemme tietojen mukaan tapahtumakeskus on kaupallista toimintaa ja on pitänyt miettiä, voiko ammattikorkeakoulu sitoutua tähän.

Isoilla hankkeilla on ollut taipumus paisua. Mistä rahat otetaan, jos enintään 20 milj. euroa ei riitä? Karsitaanko kunnan vähiin jääviä palveluita? Meidän päättäjien on voitava tehdä päätös realististen tietojen pohjalta. Toivon todellakin, että kaikki hyvät odotukset toteutuvat ja siksi kallistun sille puolelle, että kannatan hanketta.

19.40 Markku Saastamoinen (kok): Suhtaudun myönteisesti tämän hankkeen eteenpäin viemiseen. Kotka on hakeutumassa uudelle elinkeinoelämän toimialalle eli tapahtumamatkailubisnekseen. Rakentamalla tapahtumakeskuksen kaupunki luo edellytyksen matkailubisnekselle.

19.39 Levonen on kannattanut van Wonterghemin esitystä hylätä kh:n esitys.

19.37 Vesa Levonen (sit kesk): Yhtään allekirjoitettua sopimusta ei olla vielä nähty. Meidän ei ollut tarkoitus rahoittaa hanketta. Ollaan käännytty toisinpäin kuin alkuperäinen tarkoitus oli. Pelkään sitä, että kun Sawyer ei taaskaan ilmoita rahoittajia ja toimijoita, käykö niin, että kentällä on tapahtumakeskus ja Xamk eikä mitään muuta tulekaan.

Koska muutosehdotukseni ei saanut kannatusta, en tule hyväksymään tapahtumakeskuksen rakentamista Kantasatamaan.

19.34 Petri Pietiläinen (vihr): Olisin halunnut enintään-sanan pois. Kun oli ensimmäisiä masterplaneja, oli ajatus, että tehdään omaleimainen ja laadukas, enintään-sana voi aiheuttaa sen, että suunnitellaan jotain liian pientä.

Eihän me voida lähteä siitä, että tehdään jotain kauaskantoista, mutta tehdään samanlaista, mitä muissakin kaupungeissa on.

19.33 Olli Kekkonen (ps): Tilataan paketti ja maksetaan se, mitä on sovittu. Ei mitään lisäkuluja, joita tulee myöhemmin.

Pekka Posti (sd): Oli meillä Vellamossakin katto ja se tehtiin tavoitehintaurakkana.

19.29 Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen: Vellamon rakennuskustannukset ovat 2800 euroa neliöltä. Tapahtumakeskus on yksinkertaisempi rakenteeltaan. On uskottava, että se on Vellamoa edullisempi toteuttaa. Näissä kannattaa muistaa, että puhumme alv 0-hinnoista. Mielestäni esittämäsi huomautus on järkevä. Rakennuskustannukset perustuvat rakennuksen tilaohjelmaan ja realistiseen kustannustasoon. Hankesuunnittelussa laaditaan tarkka tilaohjelma ja siinä määrittyy kustannustaso tarkemmin.

19.26 Antti Hyyryläinen (vas.): Netin kommenteille on hauska naureskella täällä, mutta niihin on vastattava vakavasti. Ihmisillä ei ole käytettävissä samaa tietoa kuin meillä.

Kotkaan on pakko saada jotain sellaista, joka poikkeaa selkeästi lähialueen palveluista. Itseäni eniten askarruttaa 20 miljoonan euron kustannusarvio. Missään materiaalissa ei ole perattu tätä 20 miljoonaa euroa vaan on sanottu, että sen pitää riittää. Mutta on hyvin harvinaista, että alkuperäiset kustannusarviot ovat hankkeissa riittäneet. Voimmeko luottaa, että raha riittää?

Mitä jos meillä on 20 milj. käytetty ja kämpästä puuttuu katto tai lattia, niin jätämmekö kesken?

Mielelläni kuulisin täältä salista, onko kenelläkään tietoa avata tätä, riittääkö tama raha?

19.24 Olli Kekkonen (ps): Olin epäileväinen, mutta sitten tuli mukaan Xamk. Vielä oli yksi kysymys: onko tama kaupungin toimintaan liittyvää tama tapahtumakeskusjuttu? Mutta kun avattiin, että kaupunki ei järjestä tapahtumia vaan tarjoaa vain infran, niin se mielestäni kuuluu kaupungille.

Emme ole samaa mieltä tästä, mutta aion äänestää myönteisesti tänään.

19.22 Paatero jatkaa: onko tama paljon vai vähän rahaa? Maksamme 6 miljoonaa euroa vuodessa Kelan sakkomaksuja pitkäaikaistyöttömistä. Onko 20 miljoonaa sitten paljon, jos saamme lisää työpaikkoja?

Tässä kohtaa emme ole syömässä käyttötaloutta, koska käytämme tässä sähkörahoja.

19.20 Sirpa Paatero (sd): Kotkaan on saatu monia hyviä hankkeita viime vuosina. Ja niihin voidaan toivottavasti liittää Xamkin ja tapahtumakeskuksen ja hotellin hanke. Meidän pitää paikallisestikin ymmärtää, että työpaikat muuttuu ja nykyään rakennetaan enemmän palvelutyöpaikkoja. Tarvitsemme sekä teollisuuden myös toisenlaisia työpaikkoja.

Meille on tärkeätä saada koulut korjattua, mutta niiden kautta ei synny lisää työpaikkoja. Emme pysy mukana sillä, että hoidamme peruspalvelut ja kiinteistöt kuntoon. Tarvitsemme muuta. Olemme alakynnessä suuriin kaupunkeihin verrattuna. Siksi olen tätä kannattamassa.

19.19 Pentti Välipakka (vas): Hotellin onnistuminen on ratkaiseva asia, jotta saadaan toimiva kokonaisuus. Kannatan myönteistä päätöstä kh:n esitykseen.

19.17 Irma Rajantie (sd): päättäjiä on pakotettu tekemään nopeassa tahdissa päätös. Toivon hartaasti, että sijoitus on kannattava ja saamme siitä jotain hyvää. Jos tama ei onnistu, kaikki kotkalaiset jakavat vastuun. Kannatan, koska olemme saaneet hankkeesta lisää tietoa.

19.14 Pirjo Tujula (vas.): Haluan kovasti peukuttaa hankkeelle. Tämä on sitä, mitä on puhuttu, että Kotkaan tarvitaan. Jotain pitäisi saada, mutta vastustetaan kaikkea. Tämä on hyvä idea, kannatan voimakkaasti.

19.15 Aleksi Rantanen:

Nuorisovaltuuston edustajana ymmärrän tällaisia hankkeita. Kampus antaa erinomaisia mahdollisuuksia nuorille ja toivottavasti tuo nuoria Kotkaan muilta paikkakunnilta. Uskon, että jokainen kotkalainen toivoo tämän hankkeen onnistuvan. Hankkeen tavoitteet ovat kuitenkin epärealistisia ja pelkään, että kaupungin talous ei kasvaisi, epäilen, että tavoitteet eivät toteudu täysin.

19.10 Pekka Posti (sd): Areenahanke on Kotkalle erittäin tärkeä. Nyt tuntuu siltä, että vaikka areenahanke on tärkeä, siihen on rakastuttu niin, että vauhti on kova. Aika paljon parempaa selvitystä olisi pitänyt tulla valtuutetuille kahden vuoden aikana.

Ammattilaisten kanssa kun juttelee hankkeesta, ne ihmettelevät, miksi Kotkassa tehdään tällaisia. Se, missä pitäisi riskejä minimoida, siellä Kotka tarttuu riskiin. Me tehdään investointi etukäteen ja toivotaan toivotaan, että löydetään operaattoreita.

Operaattoreita ei virkamiehet tule etsimään kahdeksasta neljään. Tämä olisi pitänyt hoitaa ihan toisella tavalla. Toivottavasti näillä parannuksilla saadaan hanke maaliin turvallisesti ja toivottavasti tama toteutuu.

19.07 Samuli Sibakoff (ps.): kannatan hylkäysesitystä. Kyllähän kaupunginjohtaja on puhunut paljon. Eiköhän Kotkassa ole rakennettu viime vuosina jo ihan tarpeeksi. Minun mielestä koko Kantasatama-hankkeessa ole järjen häivää tässä taloustilanteessa.

Pian Karhulan ja Helilän koulut menevät purkuun ja kohta Karhulan kirjasto menee väistötiloihin. Mielestäni järkevintä olisi käyttää raha uusien, terveiden koulujen rakentamiseen.

Meidänkään valtuustoryhmä ei ole Kantasatama-asiassa yksimielinen. Meillä ei ole varaa rakentaa areenaa. Tarvitsemme rahat velkojen maksuun ja toimintojen turvaamiseen.

19.06 Freddy van Wonterghem (ps): esitän, että valtuusto hylkää kaupunginhallituksen esityksen.

19.05 Brask edelleen: En vastusta tätä hanketta. Meidän olisi minimoitava riskit ja siksi olisin kannattanut normaalia hankesuunnittelua, johon olisi liittynyt hanke- ja tarvesuunnittelu. En vastusta, pidän hankkeita hyvänä elinvoiman kannalta, mutta emme ole ryhmässä yksimielisiä.

18.59 Nina Brask (sd): päätöksentekoni ei liity julkiseen keskusteluun millään tavalla. Kokonaisuus on pyörinyt päätöksenteossa elokuusta lähtien. Tarkastelen tätä kaupungin käyttötalouden ja hankkeen etenemisen näkökulmasta. Olen syvästi huolestunut siitä, että kaupunki laittaa 20 miljoonaa hankkeeseen ilman hankesuunnitelmaa. Eikä rakennuttaja ei ole tiedossa. Kotkan kaupunki omistaa koko hankkeen ja silloin mielestäni pitää huolehtia hankesuunnitelmasta.

Onko 20 miljoonaa euroa riittävä? Kotkan kaupungin lainakanta on hyvin merkittävä. Kyseinen investointi ei lisää eikä vähennä lainaa. Tulevat investoinnit voi nähdä investointilistasta ja leasing-investoinneillakin on merkitys kaupungin käyttötalouteen.

25 miljoonan euron aluevaikutukset ja 400 uutta työpaikkaa ovat tärkeä tavoite ja niitä kaupunki tarvitsee.

Markkinoilla toimiva investointi ei mielestäni kuulu kaupungin perustehtäviin.

Olen useassa otteessa arvostellut rakennuttajakokonaisuutta, mutta nyt sos.dem. valtuustoryhmä teki hyvän ehdotuksen, että rakennuttuja ratkaistaan omana päätöksenä ja se helpotti omaa oloani.

Minua on häirinnyt voimakas Xamkin rooli, joka on ohjannut kaupungin päätöksentekoa ja osoittanut aikarajoja.

18.56 äänestetään. Topias Kotiniemi (kok) pyytää, että kaupungin lakimies tarkastaisi, voidaanko äänestää.

Palautusesitys ei, käsittelyn jatkaminen jaa.

Äänin 3-48 Asian käsittely jatkuu.

18.55 Pentti Välipakka ja Pentti Tiusanen vasemmistosta toteavat, että eivät kannata Levosen palautusesitystä.

18.54 Freddy van Wonterghem (ps) kannattaa Levosen esitystä.

18.53 Asiasta on tehty palautusesitys eikä sitä tarvitse kannattaa.

Puheenjohtaja Marika Kirjavainen pyytää puheenvuoroja Levosen palautusesitykseen.

18.51 Levonen jatkaa: Ei ole näkynyt rahamiehiä satamassa. Nyt näyttää vahvasti siltä, että valtuusto päättää hankkeesta tänään. Mutta mina teen siihen toisenlaisen esityksen:

Ehdotan, että asia palautetaan uudelleen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. Silloin pitää olla piirustukset, investoinnin takaisinmaksusuunnitelma ja selvillä, voidaanko saada muuta rahoitusta. Valtuustolle selvitetään myös muut 20 milj. euron käytön vaihtoehdot, kuten koulujen korjaaminen.

18.45 Vesa Levonen (sit kesk): Minun mielestä pitää ottaa aikalisä. Tämä Kotkan paras tontti ei tule arvoiseensa käyttöön. Julkisen rahan käyttö tapahtumakeskukseen on epäviisasta. Outlet ei ole menestyskonsepti.

Ammattikorkeakoulun paikka ei ole missään kaupungissa paraatipaikalla. Onko tapahtumakeskuksen rakentaminen päinvastoin viesti kauppakeskuksen rakentajille, että ei kannata rakentaa? Sähkörahoja ei pidä tapahtumakeskukseen käyttää. Kuulin kyllä sosialidemokraattien järjestämässä yleisötilaisuudessa, jossa kannatettiin hanketta. Kun tilaisuus päättyi, kadulla ihmiset epäilivät koko asiaa.

Nyt olisi mahdollisuus laittaa kouluja ja päiväkoteja kuntoon. Minun mielestä pitäisi odottaa Sawyerin sijoittajien päätöstä, löytyykö rahoittajia vai ei. Minä en ole kuullut sellaista, että rahoitus olisi varma.

Jos tama hanke olisi kannattanut, niitä rahoittajia olisi ollut aikaa sitten, aivan varmasti. Maailma on rahaa pullollaan. Nyt homma on kääntynyt päälaelleen. Lähdettiin kehittämään Kantasatamaa sillä mielessä vanhassa valtuustossa, että rahoitus tulee yksityisiltä sijoittajilta, ei julkiselta puolelta. Joka kokouksessa sanottiin näin. Nyt rahoittajia ei ole näkynyt, vain Kotkalla on Kymenlaakson sähkön osakkeiden myynnistä saadut rahat.

18.41 Kari Tiusanen (kd): Satamakampuskokonaisuus on yksi kauaskantoisimmista päätöksistä, joita tämä valtuusto tulee tekemään. Olen todella tyytyväinen, että nyt on mahdollisuus herättää henkiin jotain aivan upeata keskelle kaupunkia. Alunperin olin itse sitä mieltä, että projektilla olisi pitänyt olla jokin muu nimi kuin outlet, koska kokonaisuus on paljon muutakin.

Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä haluaa olla mukana tässä päätöksenteossa. Kannatamme kaupunginhallituksen esitystä tässä asiassa.

18.36 Annika Aalto-Partanen (vihr): Ryhmässä on punnittu hanketta paljon. Areenan avaimet menestykseen koostuvat koulutuksesta: pitää tulee satsata nuoriin ja opiskelijoihin ja pitää olla avoin pääsy käyttämään areenaa.

Avoimuus: päätösprosessin salaisuuden takia moni kuntalainen on jo päättänyt, ettei kannata hanketta. Avoimuus lisää luottamusta.

Omaleimaisuus: Jotta areena voisi menestyä, sen pitää olla omaleimainen.

Kaikkeen sijoittamiseen liittyy aina riski.

Markkinointi: keskustelu pyörii tuotteen ympärillä, mutta tärkeintä on saada areenalle asiakkaita.

Vihreiden valtuustoryhmä kannattaa kh:n esitystä.

18.34 Jani Paananen (ps): Edessämme on tärkeä päätös. Otammeko riskin ja investoimmeko tapahtumakeskukseen? Jos emme, emme saa tuottoja paikkakunnalle. Jos investoimme, voimme saada alueelle 10 miljoonan euron aluetalousvaikutukset ja 400 työpaikkaa ja vetovoimaa. Se on se, mitä tama kaupunki tarvitsee.

Jos keskus ei vedä tapahtumia, tulee siitäkin taloudellinen taakka kaupungille. Nyt asia on valtuutettujen päätettävänä. Ryhmämme ei ole yksimielinen asiassa. Koska asia on periaatteellinen, jokainen äänestää oman mielensä mukaisesti.

Itse olen sitä mieltä, että riski on otettava ja kannatan myös SDP:n muutosesitystä.

18.28 Pentti Tiusanen (vas.): Vasemmiston valtuustoryhmä kannattaa kaupunginhallituksen esitystä.

Ei ole helppoa olla varoissaan, sähkörahoista on tullut meille ongelma. Hyvin on todettu, että mitään ei tapahdu, jos kaupunki ei laita pyöriä pyörimään. Samalla on hyvä todeta, että paikallaan istuminen ei tuota muuta kuin peräpukamia. Mutta emme halua niitä, haluamme elämää ja työpaikkoja.

Nyt on kolmesta tavoitteesta kysymys ja ne nivoutetaan toisiinsa. Miten ne voidaan nivouttaa toisiinsa? Miten ne voidaan rakentaa omalla aikataulullaan mutta niin, että ne tulevat omaksi kokonaisuudeksi? Hotelli on puuttunut, se on keskeinen asia ja nyt se on tulossa.

Xamk (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu) etsii uutta paikkaa, hotelli ja sitten tapahtumakeskus, joka hakee 20 miljoonaa euroa.

Lopuksi paikallinen vitsi: kun Sawyer oli täällä puhumassa, kysyttiin, onko hankkeessa mukana venäläistä pääomaa. Hänen vastauksensa ei tyydyttänyt ja kysyttiin, onko Putinin lähipiirin pääomaa. Sawyer selitti, että on venäläistä, mutta Putinin vastustajan pääomaa, sitten helpotti. Ei halveerata ketään, mutta eihän sillä ole merkitystä, onko se venäläistä vai amerikkalaista rahaa.

18.27 Elomaa: Kokoomuksen ryhmä kannattaa kh:n esitystä ja SDP:n ehdottamia muutoksia.

18.22 Elomaa jatkaa: Hankekokonaisuus on Kotkan suuri mahdollisuus, jota ei pidä jättää käyttämättä. Sen myötä alueelle kehittyy uusi palveluala, saamme ihmisille työpaikkoja ja kaupungille maanvuokria ja kiinteistöveroja.

18.18 Jari Elomaa (kok): "Tapahtumakeskus muka synnyttää 400 työpaikkaa? Voi että, kyllä naurattaa! Eikö mitään muuta keksitä, pitäisikö vaihtaa päättäjät? On sekin kumma, että epäilijöitä mollataan. Aika rajoittunut maailmankuva näillä hankkeen kannattajilla. Koko hanke on floppi. Ei sinne tulla mitään rakentamaan."

Tässä muutama lainaus nettikeskustelusta. Ihmettelen, että julkisessa keskustelussa vääristellään asioita ja yritetään saada kaupallinen hanke näyttämään julkiselta hankkeelta.

Kauppakeskus ja kampushanke ovat kaksi toisistaan erillistä asiaa. Hotelli ja outlet-keskus rakentuvat Sawyerin toimesta. 20 miljoonan euron sijoitus on sijoitus tapahtuma-areenaan ja se on julkinen investointi. Siitä päätämme tänään.

Ei ole meidän tehtävämme kysellä tai arvioita, mistä Sawyerin rahoitus tulee. Emmehän kysele muiltakaan rakentajilta, mistä heidän rahoituksensa tulee.

Päätöksenteon pohjaksi on riittävästi tietoa ja toivottavasti myös ymmärrystä

18.14 Sami Virtanen edelleen: vastauksia on avoimiin kysymyksiin saatu, osaan ei. Jos olisi haluttu, hankkeessa olisi ollut saatavissa vastauksia, jos olisi haluttu selvittää. Tätä ei tehty. Tätä ryhmämme moittii. Valtuutettujen käytössä oli erilaisia laskelmia ja sen vuoksi ryhmämme oli hallituksessa enemmistöltä vastaan.

Tänään on kuitenkin päätöksenteon aika. Investoinnit luovat mahdollisuuksia yhtiöiden kehittyä. Kotkassa on pitkään nojattu satamiin ja metsä- ja metalliteollisuuteen, joista on poistunut työpaikkoja. Kotka tarvitsee uusia talouden tukijalkoja.'

Ryhmämme selkeä enemmistö näkee hankkeen lisäävän onnistuessaan kaupungin vetovoimaa.

Ryhmä hyväksyy kh:n esityksen seuraavin poikkeuksin:

Tapahtumakeskuksen rakennuttaja ratkaistaan erillisellä päätöksellä.

Rahan sijoittamistavasta tehdään erillinen päätös.

18.11 Sami Virtanen (sd): Kokonaisuus on hankala yhtälö, joka kääntyy muna-kana-yhtälöön. Mikä on kaupungin rooli tässä? Ainoa varma asia on se, että Kotka ei voi jäädä paikalleen ja Kotka tarvitsee rohkeita päätöksiä. Jos hanketta ei haluta toteuttaa, pitää löytää jokin muu Kotkaa eteenpäin vievä hanke. Hankkeeseen liittyy riskejä, mutta suurempi riski on mielestäni jäädä paikalleen. Jäisimme kamppailemaan kasvavan työttömyyden ja karsimisen kanssa. Ryhmämme on sitä mieltä, että Kotkaa pitää kehittää ja elinkeinorakennetta monipuolistaa. Ryhmämme ei aio olla kehityksen jarruna.

Vaikeinta ryhmälle on ollut hankkeen valmistelu ja eteenpäinvienti. Olemme pyrkineet siihen, että hankkeen riskit olisi mahdollisimman hyvin arvioitu.

18.09 Kantasataman hotelli-, tapahtumakeskus- ja kampuskokonaisuuden käsittely alkaa. Vuorossa ovat aluksi ryhmäpuheenvuorot. Ensimmäisenä demareiden Sami Virtanen.

18.05 kokous alkaa.