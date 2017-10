Kapiselta vaikuttava supikoira mietityttää asukkaita Kotkassa – riistapäällikkö kehottaa ottamaan yhteyttä poliisiin tai riistanhoitoyhdistykseen

Kuva: AOP/Seppo Haavisto

Kotkansaarella erään talon pihapiirissä on nähty sairaalta vaikuttava supikoira.

Asukkaiden mukaan supikoira näyttää kapiselta ja/tai loukkaantuneelta. Eläin on ollut pihapiirissä useita päiviä. Asukkaat ovat huolissaan siitä, että villieläin levittää tarttuvia tauteja kotieläimiin. Miten tällaisessa tilanteessa tulee toimia?

Käytännössä yhteyttä kannattaa ottaa poliisiin tai paikalliseen riistanhoitoyhdistykseen, neuvoo riistapäällikkö Erkki Kiukas.

— Paikallisten riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjaajilta saa neuvoja, Kiukas sanoo.

Mikäli eläin on lopetettava, se on eläinsuojelulain mukaan tehtävä mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti. Eläimen saa lopettaa vain se, jolla on riittävät tiedot kyseisen eläinlajin lopetusmenetelmästä ja lopetustekniikasta sekä riittävä taito toimenpiteen suorittamiseksi. Eläin voidaan myös ottaa kiinni loukuttamalla.

Kiukas muistuttaa, että Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) kerää kettujen ja supikoirien ruhoja rabiestilanteen ja rabiessyöttirokotuskampanjan seurantaa varten. Erityisesti sairaalta vaikuttaneet ja poikkeuksellisesti käyttäytyneet eläimet tulisi toimittaa tutkimuksiin.