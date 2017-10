Kampuksen ovia auotaan jo kotkalaisille ja yrityksille

Kuva: Raimo Eerola

Xamkin Kotkan uuden kampuksen toimintoja suunniteltiin Merikeskus Vellamossa maanantaina, vaikka päätökset kampuksen osalta ovat vielä avoinna.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) on rakentamassa Kotkaan Kantasatamaan uuden kampuksen. Tavoitteena on, että kampus on käytössä 2020-luvun alkupuolella.

Uuden kampuksen toimintamallin suunnittelu käynnistyi jo syyskuussa. Ammattikorkeakoulun sidosryhmille ja kaikille asiasta kiinnostuneille järjestettiin syyskuun lopulla työpaja, jossa pohdittiin, miten uuden kampuksen ovet avataan työelämälle ja kaupunkilaisille.

Työpajan vetäjä, asiantuntija Mikko Korpela Business Areenasta kertoo työpajoja järjestettävän kaikkiaan kolme. Viimeinen työpaja on itsenäisyyspäivän alla joulukuussa.

– Kampuksen kanssa on tekemisissä erilaisia kohderyhmiä ja yhteistyöryhmien määrä on hirveän laaja. Kaikilla näillä on erilaisia tarpeita ja lähtökohtia kampuksen toiminnan suunnittelussa, kertoo Korpela.

Työryhmässä pohdittiin muun muassa, kuinka korkeakoulut voisivat tehdä toiminnallista yhteistyötä työelämän kanssa ja kuinka kampuksen ovet avataan työelämälle ja kaupunkilaisille.

– Kampuksen toimintaa suunnitellaan nyt niin kuin uusi kampus olisi jo valmiina, kertoo Korpela.

Kotkan alueen yritykset ovat vahvasti mukana suunnittelemassa kampuksen toimintaa, kertoo projektipäällikkö Anja Härkönen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.

– Työpajassa on ollut mukana edustusta niin teollisuuden puolelta kuin pienyrityksistä. Pääpaino on kuitenkin ollut pienyrityksissä, kertoo Härkönen.

Härkösen mukaan työpajoissa on tarkoituksena kehittää konkreettisia toimintamalleja, joilla alueen yritykset ja Xamk kohtaisivat paremmin. – Työryhmissä on tullut esille, että tätä yhteistyötä kaivataan. Toki yhteistyötä on ollut tähän astikin, mutta nyt pohdimme, kuinka sitä saataisiin parannettua. Esille tuli muun muassa yhteiset aamukahvitilaisuudet.

Kampuksen toimintaa suunniteltiin Härkösen mukaan myös tapahtumakonsepteja yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa.

– Yrityksillä tietysti on tavoitteena työnosaamisen lisääminen, niin että koulutus vastaisi paremmin alueen työelämän tarpeita, kertoi Härkönen.

Työpajasuunnitteluun osallistui edustajia muun muassa Kotkan kaupungilta, Merikeskus Vellamosta, Kotkan yrittäjäyhdistyksestä ja eri yrityksistä sekä Merikotka-tutkimuskeskuksesta. Myös opiskelijat ovat olleet edustettuina suunnitteluryhmissä.