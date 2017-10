KTP haluaa Tyyskän ja Nykäsen jatkavan — ”Jos se on siivousvuoroista kiinni, me järjestämme imuroinnin”

Kuva: Kimmo Seppälä

Kakkosen nousutaistelussa katkerasti pettynyt KTP ei aio luopua nousu-unelmastaan. Kunhan seura on nuollut vuotavimmat haavansa, se ryhtyy kasaamaan joukkuetta, jolla on oikeasti mahdollista taistella noususta Ykköseen ensi kaudella.

— Emme me halua tälle tasolle jäädä. Meillä on Kotkassa Kakkosen seuraksi todella hyvä tilanne, koska yleisöä on käynyt hyvin (keskiarvo tällä kaudella noin 1 400) ja paikalliset firmat ovat olleet hienosti mukana, FC KTP:n varapuheenjohtaja Jukka Mustonen sanoo.

— Ja uskon, että ne ovat edelleen valmiita tulemaan mukaan. Miksi eivät tulisi? Tämä kausihan oli hyvä näitä kahta viimeistä peliä lukuunottamatta.

KTP hävisi kaksiosaisen nousukarsinnan AC Kajaanille yhteismaalein 3—6 ja joutuu jatkamaan Kakkosessa.

— Harmittaa älyttömästi, mutta ei KTP tähän kaadu.

Pelkillä omilla ei pärjää

Jalkapalloilu on kotkalaisessa urheilussa iso asia, ja tunteet sen mukaisia. KTP:n johtoa on moitittu muunmuassa ”muukalaislegioonan” kokoamisesta ja paikallisten kykyjen unohtamisesta. Mustonen ei ihan pureskelematta syytteitä niele.

— Totta kai haluamme joukkueeseen oman kylän poikia. He ovat ensisijainen vaihtoehto. Sen jälkeen etsitään lähialueilta Suomesta ja ulkomaat ovat vasta viimeinen vaihtoehto.

— Ikävä kyllä pelkästään omilla meneminen ei riitä, jos halutaan kamppailla noususta. Se on nähty esimerkiksi Kouvolassa, Mustonen sanoo.

Tyyskää ja Nykästä tarvitaan

KTP haluaa johtavien paikallisten pelaajien jatkavan seurassa. Se on Mustosen mukaan päivänselvää.

— Esimerkiksi Marko Tyyskä ja Juho Nykänen ovat meille elintärkeitä pelaajia. He ovat paljon enemmän kuin pelillisen panoksensa arvoisia. Kumpikaan ei pelaa enää ammatikseen, mutta molemmat ovat johtajia ja pystyvät opettamaan muille ammattimaisuutta.

Mustonen toivoo, että Tyyskän ja Nykäsen vaimot näyttäisivät miestensä pelaamiselle vihreää valoa.

— Kokoamme vaikka satojen ihmisten adressin. Ja jos se on siivousvuoroista kiinni, että nämä miehet saadaan harjoituksiin, niin me järjestämme imurointivuorot. Minä voin olla ensimmäinen, Mustonen sanoi.

Tyyskän ja Nykäsen lisäksi esimerkiksi Aleksi Tarvonen ja Topi Pasi ovat olleet KTP:n paikallisia runkopelaajia ja kantavia voimia.

— Totta kai haluaisimme pitää heidätkin, Mustonen sanoo.

— Ja Samuli Kaivonurmi ja Ville Oksanenkin olisi hienoa saada taas mukaan. Ville jo pikkuisen näytti kesällä vihreää valoa.

Mustonen ei ole paikallisuusrajauksessaan ehdottoman tarkka. Hän laskee esimerkiksi Kotkassa opiskelevan Sebastian Dolivon jo melkein kotkalaiseksi. Suomalaisuuden käsitteen suhteenkin seurapomo kehottaa uuteen ajatteluun.

— Kaikkien suomalaisten sukunimi enää ole Virtanen tai Mustonen, hän sanoo.

KTP:ssä pelasi loppukaudesta kolme ulkomaalaistaustaista nuorta suomalaispelaajaa: Driton Shala, Abdulkadir Said Ahmed ja Faraz Ahadi.