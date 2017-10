Kotkalaisesta Konsta Purosta tulee ammattimuusikko, jolle jazz ja tanssimusiikki ovat yhtä rakkaita

Kuva: Sari Tauru

Konsta Puron muusikkouden alkukipinä syttyi jo hyvin nuorella iällä. Noin puolen vuoden ikäinen poika istui isänsä Jarkon sylissä tämän soittokeikalla kotkalaisessa kahvilassa. Konsta säesti huilunsoittoa erilaisilla helistimillä. Musiikki imeytyi näin luontevasti luihin ja ytimiin saakka.

Pikkunassikkana hän viihtyi hyvin kotitalon yläkerrassa, missä oli rumpusatsi.

— Soittelin rumpuja itsekseni ennen kouluikää. Eihän se tuossa vaiheessa ollut harjoittelemista. Tykkäsin vaan soitella omaksi ilokseni ja sain tuntumaa rumpuihin. Yhtään ei tuntunut tylsältä, muistelee Konsta.

Harjoittelu tuli mukaan kuvioihin, kun hän aloitti koulun ja kirjoittautui samaan aikaan Kotkan opistoon. Siellä Harri Heininen opetti rumpujen soittoa kolmen vuoden ajan. Seuraava askel oli Kotkan seudun musiikkiopisto ja kuuden vuoden ajan taidot kehittyivät Samir Geperin komennossa. Peruskoulun jälkeen Konsta aloitti opinnot Kymen Konservatoriossa kaksi vuotta sitten ja valmistuu ammattimuusikoksi ensi vuonna.

— Kyllä muusikon ammatti on ollut tavoitteeni jo alakoulusta lähtien. Pääsin Rauhalan koulussa musiikkiluokalle. Kaikki musiikkiin liittyvä on aina kiinnostanut ja tätä haluan tehdä.

Ei ole ihan tavallista, että jazz alkaa viedä mennessään nuorta poikaa. Niin kävi kuitenkin Konstalle, joka isänsä mukana pääsi Kotka jazzin järjestämiin jami-iltoihin. Siellä tutuksi tulivat vanhemman polven soittajat sekä paikkakunnan nuoret kyvyt. Pekka Mandartin Keisarikunta -elokuva puolestaan oli jo aiemmin herätellyt innostumaan historiasta ja Kotkan takavuosien taitureista.

— Ensimmäisen jazzyhtyeen perustimme yhdessä Justus Arpulan kanssa. Siinä seiskaluokan aikoihin. Esiinnymme samalla kokoonpanolla vieläkin satunnaisesti. Parin viime vuoden aikana keikkoja on kertynyt myös omalla Puro Jazz Quartetilla, jossa ovat mukana Ella Tepponen, Iiro Ylitalo ja Valtteri Moilanen. Me kaikki opiskelemme konservatoriossa samalla luokalla. Silloin tällöin tulee tunne, että nyt pitää päästä soittamaan. Onneksi maanantaijamit ovat jatkuneet ravintola Kairossa ja sopiva päivä yleensä järjestyy, kun soittaa Jallu Sundelinille.

Myös poppia ja rockia soittavissa kokoonpanoissa Konsta Puro on ehtinyt vierailla. Viime toukokuussa avautui kuitenkin täysin uusi sivu musiikin isossa kirjassa, kun hänet pyydettiin mukaan tanssimusiikkia soittavaan Läpivalaisuun. Orkesterin laulajan Santeri Piiran kanssa Konsta oli jo lähes kymmenen vuotta sitten piipahtanut Tampsalla aistimassa tanssilavatunnelmaa. Nyt oli edessä asettuminen lavalle ison yleisön nähtäväksi ja kuultavaksi.

— Viime kesä tanssipaikoilla oli tosi upea kokemus. Olimme muun muassa Kiuruveden Iskelmäviikoilla, missä pääesiintyjinä oli Matti ja Teppo sekä Janne Tulkki. Me vedimme välitanssit pääesiintyjien vaihtuessa. Paikalla oli reilut 3000 ihmistä.

Konsta Puro sanoo, ettei tanssimusiikkia ole mitään syytä väheksyä tai pitää alempiarvoisena esimerkiksi jazziin nähden. Hän korostaa tanssimusiikin ja tanssilavojen nimenomaan kuuluvan suomalaiseen kulttuuriin ja tapaan rentoutua. Muutaman kuukauden aikana keikkoja oli ympäri Suomen ja Puro sai tuntumaa kiertävän muusikon työn raskaaseen ytimeen:pitkät matka bussissa, harjoitukset ja laitteiden roudaamiset ja vähiin jääneet yöunet.

— Pitää ehdottomasti olla avoin kaikelle musiikille. Muusikon on hyvä osata soittaa monenlaista. Se vaikuttaa työllistymiseen. Mitään musiikintyyliä en itse välttele, mutta raskas hevi on sellaista, joka ei aivan istu tällaiselle kevyen musiikin kannattajalle. Toisaalta, löytyy sieltäkin muutamia hyviä biisejä.

Kodin ja perheen merkitystä Konsta pitää erittäin suurena sille, että hänestä on kehittynyt muusikko. Musiikkia kuunneltiin, isä soitti huilua ja lauloi. Musiikki oli läsnä koko ajan. Ja siellä yläkerrassa tietty houkuttelivat luokseen ne ensimmäiset rummut.

Puro kertoo jaksavansa harjoitella usein ja ahkerasti. Yksin yleensä pari tuntiakin päivässä. Opiskelutuntien päättymisen jälkeen hän usein jää koululle treenailemaan itsekseen. Kun mukaan laskee muut soittotunnit, bänditreenit sekä keikat, istuu nuori mies paljon rumpujakkaralla. Kärsivällisyyttä tarvitaan, mutta kuten kaikessa, tunnollinen työ palkitsee.

— Istumahommaahan rumpujen soitto on. Kropan täytyy pysyä kunnossa. Sen vuoksi käyn lenkillä ja koulussa on kerran viikossa sählyä. Harrastuksia muuten on vähän. No, harrastuksena pidän sitä, että olen kolme vuotta ollut mukana Kotka Big Bandissä. Se on vähän erilaista verrattuna muuhun soittamiseen.

Muusikkona Konsta Puro haluaa olla energinen ja positiivinen. Se, että soittaa tarkasti ja mahdollisimman hyvin, ei riitä, kun ollaan lavalla yleisön edessä. Mukana pitää olla showta ja teatraalisuutta. — Meitä ei pelkästään kuunnella, vaan myös katsellaan. Se pitää muistaa, perustelee rumpali, joka ei ole lavan reunalla ihailtavana, mutta tulee hyvällä asenteella nähdyksi taaempaakin.

Hyvä muusikko tarvitsee hyvät välineet toteuttaakseen itseään kunnolla. Soitinhankinnoissa Puro satsaa laatuun. Kotimaisen valmistaja maineikkaat mahonkiset Kumu-rummut tulivat täydentämään rumpuvalikoimaa viime huhtikuussa. 3500 euron satsin virvelissä on muun muassa erikoisväritys.

Armeijan kutsunnat ovat edessä marraskuussa. Konsta yrittää päästä varusmiessoittokuntaan ja palvelus alkaisi tammikuussa 2019. Myöhemmin hänen tavoitteena on opiskella musiikinopettajaksi. Muusikon ja opettajan ammatit ovat mainiosti yhdistettävissä. Hieman yksinkertaistaen: päivällä opetusta ja illalla keikkaa.

Jazzpiireistä on muutama suomalainen muusikko ponnistanut myös kansainväliseen maineeseen. Puro sanoo, että jonkinlaisena haaveena se väikkyy hänenkin mielessään. Yhtenä esimerkkinä hän mainitsee kitaristi Olli Soikkelin, joka asuu New Yorkissa ja kiertää pitkin USA:ta soittamassa. Ehkä jonain päivänä kotkalainen lyömäsoitintaiteilija tunnetaan myös ison maailman estradeilla.