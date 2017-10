Gallup: Kuinka tuttu kala kilohaili sinulle on?

Kotkan Kalamarkkinoiden teemakala on tänä syksynä kilohaili. Monen markkinakävijän mielessä kilohailiin liittyy muistoja lapsuuden kalareissuilta.

Aulis Piispa: Halstrattu haili on suosikki

— Kilohaili on tuttu kala. Vanhempani kalastivat ammatikseen ja olin mukana 6-vuotiaasta lähtien. Mukaan pääsi heti, kun pystyi pitämään kiinni ruorista.

— Hailia on tullut syötyä paistettuna, keitettynä, halstrattuna ja savustettuna. Halstratut hailit ovat minun suosikkini. Kaikki muu kalaruoka menee paitsi haililaatikko, sillä sitä sain syödä pentuna liikaa. Tai syön minä sitä edelleen, mutta en ota lisää.

— Yleensä käyn kyllä usein kalassa. Viime aikoina en tosin ole ehtinyt paljoa kalastella. On ollut muita projekteja. Ajattelin rakentaa toisen veneen.

Pirjo Heikinjuntti: Silakoita on Kemissä vaikea saada

— Kilohaili ei ole minulle tuttu kala, mutta silakat kyllä ovat, ja ne ovat todella hyviä. Asumme Kemissä, ja siellä Perämeren pohjukassa on vaikea saada silakoita. Silakoiden sijasta siellä paistetaan muikkuja voissa.

— Lapsuudessani toivoin, että saisin joskus lohta. Nyt lohi on usein ainoa kala, jota kaupoissa myydään. Tavallisesti syömme lohta tai siikaa eri muodoissa.

— Käymme itse kalassa hyvin harvoin. Kerran kokeilimme kuningasravun pyytämistä Norjassa, Pykeijan vuonolla. Rapuja emme saaneet, mutta turskaa ja seitiä tuli kyllä.

Holger Sjögren: Kalansaaliilla saatiin uusi sohva kotiin

— Kilohaili on minulle tuttu kala. Lapsena se oli minulle suurta herkkua. Siihen eivät dioksiinit tartu.

— Lapsesta asti olen ollut mukana pyytämässä kilohailia. Kun olin 13- tai 14-vuotias, olin isän kanssa kalastamassa Viirin takana. Saimme niin suuren saaliin, että saimme sen myytyämme uuden sohvan kotiimme.

— Kilohaili on hyvää paistettuna, myös maustettu kilohaili on hyvää. Koetan syödä kaikkea, mitä kalasta tehdään, eihän sitä muuten pysy kunnossa.

— Nykyisin kalastan enää satunnaisesti. Eihän sitä voi kokonaan lopettaa.

Minna Koskenranta: Isän kanssa kalaa ja leipää ostamassa

— Kilohaili on minulle tuttu kala. Lapsesta asti olen sitä syönyt. Kilohaili on parasta pihveinä ja savukalana. Emme me oikein muunlaisena sitä syö. Joskus meillä on ollut kalarullia.

— Kävin pienenä isän kanssa torilla ostamassa savuhailia ja Reittisen rieskaa. Söimme niistä osan jo matkalla kotiin. Äidille sanoimme sitten, ettei siellä torilla ollut enempää.

— Syön tavallisesti kalaa kaikissa muodoissa missä sitä on tarjolla.

— Itse en käy kalassa. Kalakaupassa on aina varma saalis. Viime kesänä kyllä kokeilimme kalaonneamme. Kun muuta ei oikein saatu, maistelimme vimpaa.