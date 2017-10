Tattoon viinit tulevat Etelä-Afrikasta ja Ranskasta, mutta olut Virolahdelta

Kuva: Antti-Jussi Larvio

Hamina Tattoon nimikkoviinit ovat tulleet myyntiin Alkon kautta. Hamina Tattoon toiminnanjohtaja Hannu Kaukiaisen mukaan ensi vuoden elokuun alussa järjestettävän Hamina Tattoon viinit haluttiin entiseen tapaan saataville ennen joulua.

— Nämä viinit sopivat hyvin joulupöytään ja olemme ajatelleet niiden käyvän mainiosti myös joululahjoiksi, Kaukiainen sanoo.

Viinit on hänen mukaansa valittu viinejä maahan tuovan Hamina Tattoon pitkäaikaisen yhteistyökumppanin suosituksesta. Tällä kertaa puna- ja valkoviini tulevat Etelä-Afrikasta. Marraskuussa myyntiin tuleva kuohuviini puolestaan on ranskalainen.

— Meille valikoidaan joitakin ehdokkaita, joista sitten teemme valinnan. Lähtökohta on, että viineissä on hinta-laatusuhde kohdallaan. Viinien tulee olla laadukkaita, mutta jokaisen kukkarolle sopivia.

Lager Virolahdelta

Tattoo-viinit saavat joulukuun alussa seurakseen perinteiseen tapaan myös Tattoo-oluen. Kaukiaisen mukaan keskiolutvahvuisen lagerin valmistaa erityisesti tattoota varten virolahtelainen pienpanimo Takatalo ja Tompuri Brewery.

Viinipullojen etiketit säilyvät samoina ensi kesän tattooseen saakka, mutta olutpulloissa ne vaihtuvat tapahtuman lähestyessä.

— Alkuvaiheessa myyntiin tulevien olutpullojen etiketeissä on tattoo-logo. Lähempänä tattoota etiketteihin painetaan perinteiseen tapaan esiintyvien kapellimestarien kuvat.

Hieman savua ja hedelmää

Punaviini on etelä-afrikkalaisen tuottajan Darling Cellarsin sekoitus klassisia rypälelajikkeita Cabernet Sauvignonia ja Merlotia. Maku on keskitäyteläinen ja siinä on hieman savua ja häivähdys kypsää marjaa. Tuoksussa on hedelmää, mustaherukkaa ja luumua sekä hieman mausteisuutta.

Valkoviini on Darling Cellarsin Chenin Blanc ja Sauvignon Blanc -sekoitus, jonka tuoksu tuo mukanaan aavistuksen trooppista hedelmää ja leikattua ruohoa. Maultaan viini on kuiva, ryhdikäs ja hapokas sekä puhtaan hedelmäinen.

Ranskalainen Henri Leblanc Brut on kuiva, raikas, hedelmäinen ja miellyttävän tasapainoinen, Airen-rypäleestä valmistettu kuohuviini.

Kaikkien viinien hinnat 9,99.