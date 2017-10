Autokentät ovat taas täyttyneet Hietasessa

Kuva: Kimmo Seppälä

Hietasen sataman vierellä oleville asvalttikentille on viime kesästä lähtien alkanut jälleen ilmestyä runsain määrin autoja. Niitä kuljettavia suuria aluksia on nähty satamassa tiuhemmin kuin pitkään aikaan.

Satamayhtiön toimitusjohtajan Kimmo Naskin mukaan nyt ei vielä olla lähelläkään noin kymmenen vuoden takaisia huippulukemia. Silloin satamien autokentät olivat Kotkassa sekä Haminassa pullollaan autoja ja niitä kuljettavat rekat ruuhkauttivat 7-tien pahimmillaan Vaalimaalta Loviisaan saakka.

— Hidasta piristymistä on tapahtunut. Autokanta Venäjällä on vanhentunut, kun uusia on pitkän ajan myyty vähän. Nyt sitä varmaan uusitaan pikku hiljaa. Toisaalta tilanne peilaa reittivaihtoehtojen etsintää. Autoja on kulkenut välillä muita reittejä pitkin. Meidän kannaltamme autokuljetusten jatkokehitys näyttää kohtalaisen hyvältä, arvioi Naski.

Veikko Mäenpää