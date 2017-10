Sammon talo säilyy Karhulan maisemassa – ”liiketoiminta jatkuu talossa niin kuin ennenkin”

Kuva: Kimmo Seppälä

Seuratalo Sammon kahviossa istui tyytyväistä porukkaa torstaina.

Kakkukahvien syynä oli seuratalon omistajanvaihdos. Talon toimintaa jatkaa tästä eteenpäin Karhulan Hovi, jonka takana on Kotkan Saaret Oy. Yhtiö lupaa, että seuratalon olemassa olevat varaukset säilyvät varauskalenterissa ja yhteistyökumppanit voivat jatkaa yhteistyötä kuten tähänkin asti.

— Liiketoiminta jatkuu talossa niin kuin ennenkin. Tavoitteena on saada noin 500 tapahtumaa vuodessa, kun niitä nyt on ollut noin 450. Sammon talo tukee Karhulan Hovin liiketoimintaa, Kotkan Saaret Oy:n toimitusjohtaja Ismo Räty kertoi.

Kotkan Saaret Oy otti aiemmin tänä vuonna haltuunsa Ahlströmin omistuksessa olleen kartanohotellin ja ravintolan eli Karhulan hovin. Ahlström on aikoinaan tukenut myös Sammon talon toimintaa. Seuratalon myy Oy Seuratalo Sampo, joka on Karhulan Katajaiset ry:n omistama osakeyhtiö.

Kauppahintaa ei kerrota julkisuuteen. Katajaisten toimisto jatkaa vuokralaisena Sammon talossa.

Purkupuheet haluttiin lopettaa

Urheiluseurassa tehtiin pari vuotta sitten päätös luopua seuratalon omistajuudesta. Talon ylläpito kävi raskaaksi ja Katajaiset halusi keskittää voimavarat lasten ja nuorten yleisurheilutoimintaan.

Luopumispäätöksen jälkeen kaupunginhallituksessa hyväksyttiin kaavamuutos, jonka pelättiin johtavan jopa rakennuksen purkamiseen. Kaavamuutos jäi kuitenkin odottamaan mahdollisen ostajan löytymistä. Ja sellainen löytyi. Torstain tilaisuudessa purkamispuheet haluttiin tyystin lopettaa myyjän, ostajan ja kaupungin taholta.

Oy Seuratalo Sammon puheenjohtaja Seppo Raanti painotti, että talon kohdalla jouduttiin pakkorakoon pari vuotta sitten. Purkamista ei haluttu, mutta osakeyhtiön rahojen loppuessa piti tehdä jotain. Talon ylläpito vaatii myös talkootyövoimaa, joka ei nykypäivänä ole enää itsestään selvyys.

Kavoituksesta tukea talon toimintaan

Kaupunginarkkitehti Marja Kukkosen mukaan kaupunki varautui kaavamuutoksella siihen tilanteeseen, että ostajaa ei olisi ilmaantunut.

— Ostajan löytyminen on hieno juttu. Hyvä, että talo säilyy julkisessa käytössä, Kukkonen sanoi.

Kukkosen mukaan Karhulan keskustan osayleiskaavan tarkastelu aloitetaan ensi vuoden alussa.

— Tulevalla kaavoituksella halutaan tukea Sammon talon toimintaa, Kukkonen jatkoi.

Sammon talo on valmistunut vuonna 1921. Taloa on laajennettu 1959. Se on yksi Kymenlaakson suurimmista hirsirakennuksista. Koko historiansa ajan talo on ollut suosittu juhlien, kokousten ja muiden tapahtumien pitopaikka.