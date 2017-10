Pulkkanen taas voittotaistelussa, nyt Kiinassa — ”Hyvin kulkee”

Kuva: Jukka Lehtoranta

Euroopan haastajakiertueen ranking-ykkösen Tapio Pulkkasen mahtivire golfkentillä jatkuu. Pulkkanen (—10) nousi tänään kolmanneksi haastajakiertueen Kiinan-osakilpailussa Hainanin lomasaarella ja lähtee viikonlopun ratkaisukierroksille vain kaksi lyöntiä kisaa johtavaa Etelä-Afrikan Erik Van Rooyenia (—12) jäljessä. Kaksikon väliin mahtuu indonesialainen Rory Hie tuloksella 11 alle parin.

Pulkkanen pelasi toisen kierroksen 66 lyönnillä eli kuusi alle parin.

— Hyvin kulkee. Tänään oli lyönti huippuvireessä ja muutama puttikin upposi, Pulkkanen viestitti Kiinasta.

— Pääsen hyvissä asemissa viikonlopulle. Ensimmäisenä päivänä (68, —4) oli epävarmaa pelaamista, mutta tänään lyönti löytyi kunnolla ja on taas vahva tunne.

Pulkkanen ja Van Rooyen pelasivat syyskuun lopussa viimeisen päivän yhdessä Kazakhstan Openissa. Eteläafrikkalainen lähti tuolloin lyönnin johtoasemassa päätöskierrokselle, mutta Pulkkanen pyyhkäisi ohi.

Van Rooyen on kiertueen rahalistalla kymmenentenä ja taistelee tiukasti paikasta ensi kauden Euroopan-kiertueelle. Pulkkanen on paikkansa ykköskiertueella jo varmistanut.

Suomalaisista on Hainanissa mukana Pulkkasen lisäksi vain Oliver Lindell. Nuori porvoolainen lähtee viikonloppuun jaetulta 31. sijalta. Loistavasti putannut Lindell (25 puttia) taisteli tänään tuloksen 71 (—1) ja on yhteistuloksessa —3.

Finaalikierroksilla pelaa myös 13-vuotias kiinalainen Li Linqiang. Hän upotti viimeisellä viheriöllä puolitoistametrisen par-putin, päätyi yhteistulokseen par (69+75) ja teki historiaa olemalla nyt kaikojen nuorin cutin (puolivälin karsinnan) selvittänyt pelaaja haastajakiertueella.

Rahalistan ykköspaikka vankistumassa

Hainan Open on haastajakiertueen neljänneksi viimeinen osakilpailu. Pulkkanen pitänee rankingin ykköspaikkansa myös tämän viikonlopun jälkeen, sillä jatkoon päässeistä vain ranskalaisella Julien Guerrierilla on mahdollisuus nousta Kymen Golfin miehen ohi. Sekin mahdollisuus on hyvin teoreettinen, sillä Guerrier selvisi kahdelle viimeiselle kierrokselle rimaa hipoen ja on jo 12 lyönnin päässä kärjestä.

Todennäköisesti Pulkkasen etumatka rahalistalla siis vain kasvaa.

Kauden päätteeksi tienestilistan kolme parasta jakavat keskenään 60 000 euron bonuspotin.