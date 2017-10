Kotkassa avautuva valokuvanäyttely haluaa rohkaista imettäviä äitejä

Kuva: Pekka Kimpanpää

Kotkassa avautuu lauantaina valokuvanäyttely imettävistä äideistä.

Valokuvanäyttelyn tarkoituksena on kohottaa naisten itsetuntoa ja rohkaista naisia imettämään missä tahansa. Näyttelyn idea lähti liikkeelle Facebookin keskusteluryhmässä. Anne Partanen ja Natalia Ärling ottivat ideasta kopin ja lähtivät viemään projektia eteenpäin.

Näyttelyn järjestäjille imettäminen on maailman luonnollisin asia. He myös itse esiintyvät Miika Soukkalan ja Alina Ainolan ottamissa kuvissa.valokuvissa. Mutta joillekin imettävä äiti on hämmentävä näky.

— Se on erikoista, että imettäminen herättää niin voimakkaita tunteita, Partanen sanoo.

Valokuvanäyttelyä varten kuvattiin 40 äitiä lapsineen Suomenlinnassa syksyllä 2015. Koko projekti pyöri pitkälti vapaaehtoisvoimin. Valokuvien teettäminen tauluiksi onnistui sponsorituella.

Valokuvanäyttely on osa imetysviikkoa, jota Suomessa vietetään ensi viikolla. Valokuvanäyttelyn ohessa on mahdollista saada myös imetystukea silloin, kun imetystukiäiti on paikalla. Tukiäitien ajat on ilmoitettu tapahtuman Facebook-sivuilla.

— Imetystukiäidit antavat vertaistukea, neuvoja ja vinkkejä. Vaikka imettäminen on luonnollinen asia, niin siihenkin on apua saatavilla, jos imettäminen ei jostain syystä onnistu. Varmaan yleisin ongelma liittyy imetyskipuihin. Apua voi tarvita myös imetysotteisiin ja -asentoihin, Laura Huikko Kotkan imetystukiryhmästä kertoo.

Valokuvanäyttelyn tiloihin tehdään imetysnurkkaus, jonne äidit voivat poiketa imettämään. Tarjolla on myös imetystietoutta ja Kaakkois-Suomen Kätilöyhdistys ry:n kätilö on tavattavissa lauantaina 21.10 kello 11–13.

Minä olen kaunis imettäjä -valokuvanäyttely kauppakeskus Pasaatissa (entisessä Kiinteistömaailman tilassa) 14.–28.10. Näyttelyyn on vapaa pääsy. Imetysviikkoa vietetään 16.–22.10.