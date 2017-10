Vuoden 2017 kutsunnat Kymenlaaksossa alkavat — Majuri Mika Haikala tietää, että palveluspaikkatoiveiden takana on monenlaisia tarinoita

Kuva: Mikko-Pekka Purho

Vuoden 2017 kutsunnat Kymenlaaksossa alkavat lokakuun 16. päivänä Haminassa. Kutsunnoissa jokainen osallistuja pääsee esittämään omat perustelut sekä toiveensa palveluksen aloittamisajan ja palveluspaikan osalta kasvotusten kutsuntalautakunnalle.

— Kutsuntoihin tulevien esittämät toiveet pyritään huomiomaan mahdollisimman hyvin. Osa nuorista on hyvin tarkasti perehtynyt lähettämäämme materiaaliin ja heillä on mielessään tarkat toiveet ja perustelut. Osalla nuorista ei ole toiveita palveluspaikkansa suhteen, kertoo majuri Mika Haikala Kaakkois-Suomen aluetoimistosta.

Osalla toiveen perustana joukko-osastolle on sen sijainti lähellä kotipaikkaa. Joku toinen taas toivoo saavansa jonkun tietyn tyyppisen koulutuksen.

— Ehkä Maasotakoulu Haminassa houkuttelee sijaintinsa osalta useita eteläkymenlaaksolaisia. Toiveiden takana voi olla myös se, että jonkun kaveri tai isoveli on palvellut jossakin ja nuori toivoo pääsevänsä samaan paikkaan. Neljännen sukulainen on taas töissä jossain varuskunnassa ja nuori on häneltä kuullut, että kyseinen paikka on hyvä palveluspaikka.

Myös urheiluharrastus ja ruotsi äidinkielenä voivat olla toiveiden perustana. Mielipiteet voivat tosin vielä muuttua kutsuntapäivänä pidettävän oppitunnin aikana.

Hamina ja Vekaranjärvi tutuimmat paikat

Kymenlaaksolaisista miehistä valtaosa määrätään palvelukseen Maasotakouluun Haminaan ja Kouvolan Vekaranjärvellä sijaitsevaan Karjalan prikaatiin.

— Lisäksi Kaakkois-Suomen aluetoimisto voi määrätä kutsunnanalaisia palvelukseen Pohjois-Karjalan Rajavartiostoon Onttolaan ja Utin jääkärirykmenttiin Kouvolaan sekä merivoimien joukko-osastoihin Rannikkoprikaatiin Kirkkonummelle ja Uudenmaan prikaatiin Tammisaareen, luettelee Haikala.

1150 kymenlaaksolaista nuorta miestä

Kutsunnat järjestää Karjalan prikaatiin kuuluva ja Kouvolassa sijaitseva Kaakkois-Suomen aluetoimisto, joka vastaa asevelvollisuusasioiden hoitamisesta Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien alueella.

— Tänä vuonna kutsunnat koskevat vuonna 1999 syntyneitä ja aikaisempina vuosina vuoden 2017 kutsuntoihin uudelleen tarkastettavaksi määrättyjä, yhteensä noin 1150 kymenlaaksolaista nuorta miestä.

Armeijaan vuoden 2019 tammikuussa

Ennen varsinaista kutsuntatilaisuutta kutsunnanalaiset ovat olleet velvoitettuja käymään ennakkolääkärintarkastuksessa.

— Kutsuntatilaisuudessa kunnan nimeämä kutsuntalääkäri varmistuu palveluskelpoisuudesta, jonka jälkeen kolmehenkinen kutsuntalautakunta tekee kutsuntapäätöksen.

Kutsunnoissa palveluskelpoisiksi todetut asevelvolliset määrätään aloittamaan varusmiespalvelus kolmen seuraavan vuoden aikana vuosien 2018 — 2020 saapumiserissä.

— Varusmiespalveluksen aloittamisajankohdat ovat vuosittain tammi- ja heinäkuussa. Vuoden 2017 kutsunnoissa tullaan kutsunnanalaiset määräämään pääosin palvelukseen tammikuussa 2019 alkavaan saapumiserään.