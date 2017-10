Pasaatissa Kotkassa katsellaan ensimmäiset elokuvat vasta vuodenvaihteessa 2018-19

Kuva: Sari Tauru

Elokuvateatterin valmistuminen kauppakeskus Pasaatiin lykkääntyy. Tämän vuoden alussa arvioitiin, että uuteen teatteriin olisi päässyt katsomaan elokuvia jo ensi vuoden keväällä, mutta Kotkan Leffat Oy:n toimitusjohtajan Tero Lindqvistin mukaan avaus on vuodenvaihteessa 2018-2019.

Pasaatin kauppakeskuspäällikkö Sari Puhilas kertoo, että elokuvateatterin vaatimien tilojen suunnittelu on vienyt paljon aikaa. Esillä on ollut lukuisia vaihtoehtoja. Laajennusta suunnittelee Laitila Arkkitehdit Oy.

— Paikkaa on pohdittu hyvin pitkään. Aikalisää on tarvittu, koska kyseessä on varsin iso kokonaisuus. Optimaalisen paikan hakeminen ei ole yksiviivaista ja siksi vaihtoehtoja on käyty läpi. Koska elokuvateatteri tehdään katolle kauppakeskuksen päälle, on kantavuus yksi suurimpia haasteita. Toisaalta täytyy yrittää pysyä budjetissa, joka tälle investoinnille on hyväksytty.

Puhilaksen mukaan missään vaiheessa ole kuitenkaan ollut epäilystä, etteikö elokuvateatterin rakentaminen Pasaatiin toteutuisi. Samaa vakuuttaa Lindqvist.

Elokuvateatterin rakentamisen vaatima poikkeuslupahakemus on jätetty Kotkan kaupungille. Tavoitteena on, että rakentaminen alkaa kevään alussa. Parhaillaan on menossa naapurien kuuleminen.

— Suunnitelmissa on mukana kattoterassi, joka parantaa naapureiden kaupunkinäkymiä ja oleskelua ulkosalla, kertoo Lindqvist.

Pasaatiin on tulossa neljä erilaista salia: noin 250-, 100-, 70- ja 25-paikkainen. Asiakaspaikkoja niihin mahtuu yhteensä noin 445. Se on parikymmentä enemmän kuin nykyisissä saleissa Kino-Palatsissa ja Trio 123:ssa, jotka jatkavat toimintaansa uuden teatterin avaukseen saakka.

— Kotkaan tulee uuden ajan elokuvakeskus, nykyaikainen ja toimiva. Olisin itse halunnut pitää kiinni alkuperäisestä aikataulusta, mutta ison hankkeen suunnitelmat ovat vaatineet paljon aikaa, sanoo Lindqvist.

Pasaatin teatteriin on tulee täysin uutta ääni-, katselu -ja valaistustekniikka sekä uusi kalustus. Teatterin nimikilpailu järjestetään ensi vuonna. Esitysten määrä nousee nykyisestä tasosta porrastuksen ja päivänäytösten myötä.

Investoinnin arvo on noin kolme miljoonaa euroa. Kustannukset jakautuvat Kotkan Leffojen ja kauppakeskuksen omistajan, Kauppakeskuskiinteistöt FEA Ky:n kesken.

Veikko Mäenpää