Toisen munuaisen luovuttaminen sitä tarvitsevalle onnistuu Suomessa vain tiukoin ehdoin. Munuais- ja maksaliitto, elinsiirtolääkärit ja monet kansanedustajat vaativat lain muuttamista.

Nykyisen kudoslain mukaan täysi-ikäinen henkilö voi luovuttaa toisen munuaisensa vain lähiomaiselleen tai luovuttajan kanssa samassa taloudessa asuvalle henkilölle. Munuais- ja maksaliitto haluaa poistaa vaatimuksen tiukasta lähisukulaisuudesta tai yhteisestä osoitteesta. Tällöin myös esimerkiksi täti, serkku tai ystävä hyväksyttäisiin luovuttajaksi.

Munuaisen luovutuksen on todettu olevan turvallinen toimenpide huolellisesti tutkitulle luovuttajalle, sillä ihminen tulee toimeen yhdellä munuaisella. Terveen munuaisen saamisen elävältä luovuttajalta ennalta suunniteltuna ajankohtana on todettu nopeuttavan leikkauksesta toipumista. Myös siirteen pitkäaikaisennuste on parempi kuin käytettäessä aivokuolleen luovuttajan munuaista.

Munuaissiirto vapauttaa saajan dialyysi- eli keinomunuaishoidosta ja antaa mahdollisuuden viettää normaalia elämään. Onnistuneen siirron jälkeen moni palaa takaisin työelämään.

Uutta munuaista odottaa Suomessa noin 450 ihmistä. Viime vuonna tehtiin 262 munuaissiirtoa, joista vain 21:ssä tapauksessa luovuttajana oli elävä ihminen.

Kuluvan vuoden tammi—syyskuussa tehtiin 177 munuaissiirtoa. Elävää luovuttajaa käytettiin 22 leikkauksessa.

Sopivan munuaisen löytyminen kuolleelta luovuttajalta kestää keskimäärin puolitoista vuotta, mutta moni joutuu odottamaan pidempään. Elävälle luovuttajalle tehtyjen munuaissiirtojen määrän lisääminen olisi munuais- ja maksaliiton mielestä hyvä tapa helpottaa epäsuhtaa munuaista odottavien ja siirrettävien munuaisten välillä.

Munuaissiirtoja koskevan lain muuttamista koskevan lakialoitteen on allekirjoittanut 116 kansanedustajaa. Aloite on lähetetty sosiaali- ja terveysministeriön valmisteltavaksi, mutta sote-kiireiden vuoksi ministeriö on ilmoittanut alkavansa käsitellä aloitetta aikaisintaan keväällä 2018.