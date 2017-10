96-vuotiaalle talolle löytyi ostaja: Karhulan Hovi jatkaa seuratalo Sammon toimintaa

Kuva: Kimmo Seppälä

Seuratalo Sampo on vaihtanut omistajaa.

Talon toimintaa jatkaa torstaista eteenpäin Karhulan Hovi. Seuratalon myy Oy Seuratalo Sampo, joka on Karhulan Katajaiset ry:n omistama osakeyhtiö.

Karhulan Hovin takana puolestaan on Kotkan Saaret Oy. Yhtiö kertoo tiedotteessa, että seuratalon olemassa olevat varaukset säilyvät varauskalenterissa ja yhteistyökumppanit voivat jatkaa yhteistyötä kuten tähänkin asti.

Kotkan Saaret Oy otti aiemmin tänä vuonna haltuunsa Karhulan kanjonin toiselta puolelta Karhulan hovina tunnetun kartanohotellin ja ravintolan.

Yhtiön mukaan Sammon talo täydentää sopivasti palvelutarjontaa suurempien juhlien ja tapahtumien suuntaan.

— Haluamme kehittää ja ylläpitää Karhulassa sellaisia palveluita, joista on iloa niin asukkaille kuin matkailijoillekin, tiedotteessa todetaan.

Sammon talo on valmistunut vuonna 1921 seurataloksi. Taloa on laajennettu 1959. Se on yksi Kymenlaakson suurimmista hirsirakennuksista. Talo on koko historiansa palvelut yhdistysten kokoustilana ja juhlapaikkana.