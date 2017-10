Uutisen takaa: Kantasataman tapahtumakeskusta ajetaan kuin käärmettä pyssyyn

Kotkan Kantasataman monipolvisessa tarinassa on koettu kesän ja syksyn mittaan uusia, jännittäviä juonenkäänteitä. Yksityisenä hankkeena vuosia elänyt kaupallinen idea on viime aikoina saanut vahvan julkisen investoinnin sävyn. Kaupunginvaltuusto valmistautuu päättämään ensi maanantaina, sijoittaako kaupunki 20 miljoonaa euroa niin sanottuja sähkömiljoonia Kantasataman tapahtumakeskukseen. Yksityistä rahaa hankkeeseen ei ole tiedossa. Eihän tässä näin pitänyt käydä?

Amerikkalaisen liikemiehen Cameron Sawyerin Kantasataman kehityshanke ei ole tahtonut ottaa tuulta alleen, vaikka kaupunki on hoitanut omat maankäyttösopimuksen edellyttämät velvoitteensa täsmällisesti. Sawyer on tuonut outlet-keskuksen eri vaiheiden määräaikoja julkisuuteen tämän tästä, eivätkä ne koskaan ole pitäneet. Maanvuokrasopimus saatiin lopulta allekirjoitettua kaupungin asetettua tiukan takarajan.

Tapahtumakeskus-idea syntyi kaupungin johdossa viime kevättalvella, jolloin kaupunginjohtaja Henry Lindelöf vihki johtavat luottamushenkilöt asiaan, joka piti pitää salassa vaalien yli. Alkukesällä Xamkin, Cursorin ja Kotkan johto sekä liikemies Sawyer tulivat julkisuuteen suunnitelmalla, joka kytkee tiiviisti yhteen ammattikorkeakoulun kampuksen, tapahtumakeskuksen ja hotellin, joka maankäyttösopimuksen mukaan kuuluu Sawyerin hommiin ilman mitään ehtoja.

Kotkan päättäjät ovat nyt puun ja kuoren eli kampuksen ja hotellin välissä: jos Kotka ei tee tapahtumakeskusta, Xamk arvioi kampustaan ”aivan uudelta pohjalta” ja toisaalta Sawyerin into viedä hotellia eteenpäin liukenee utuiseen tulevaisuuteen, jollei tapahtumakeskusta tehdä. Kiristyksen makua.

Tapahtumakeskusta markkinoidaan päättäjille mielikuvalla, jossa tuhansien opiskelijoiden, tapahtumakeskuksen konsertti-, näyttely- ja messuvieraiden, outlet-keskuksen suomalais-venäläis-aasialaisen asiakasmassan ja hotellivieraiden törmäämisestä ”syntyy ainutlaatuista kaupunkikulttuuria ja yrittäjyyttä”. Samassa mielikuvassa kaupunkia uhkaa muun muassa miljoonien eurojen suuruisten synergiaetujen menettäminen, jollei investointipäätöstä tehdä.

Oxford Research Oy arvioi, että neljänteen toimintavuoteensa mennessä tapahtumakeskus on välillisesti synnyttänyt palvelualoille 440 uutta henkilötyövuotta ja jättää seudulle 25 miljoonaa euroa aluetalousvaikutuksena vuodessa.

Tapahtumakeskuksen laajuudeksi on mainittu 8 000 neliötä. Kotkan kaupunki investoisi siihen 20 miljoonaa. Tosi asiassa Kotkan kaupunki sijoittaisi Xamkin kampuksen ja tapahtumakeskuksen kokonaisuuteen yli 25 miljoonaa euroa, sillä kaupunginhallitus pyytää valtuustolta lupaa myös siihen, että kaupunki antaa tytäryhtiölleen Kyamk-kiinteistöt Oy:lle noin 5,6 miljoonan euron pääomalainan kampuksen rakentamista varten.

Tapahtumakeskuksen ja koko Kantasatama-hankkeen suunnittelussa on kosolti yltiöoptimismia, mutta vähän realismiin perustuvaa tietoa. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Nina Brask (sd.) on vaatinut lisää ja riittävää tietoa, jotta hän voisi tukea tapahtumakeskuksen rakentamista. Esittämiinsä kysymyksiin hän on saanut vain ylimalkaisia vastauksia. Siksi Brask äänesti hallituksessa kahden muun demarin ja yhden vihreän lailla hanketta vastaan.

Jos kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ei mielestään ole riittävästi tietoa hankkeen seurauksista esimerkiksi Kotkan taloudelle, tuskin sitä on rivivaltuutetuillakaan. Valtuutetuilla on oikeus saada ja heillä on velvollisuus vaatia selkeitä ja luotettavia laskelmia unelmahötön sijaan.

Todellisuutta Kotkassa on se, että väkiluku (ja sen myötä verotulot) laskee koko ajan. Luonnollinen väestönkasvu on vahvasti miinuksella (kuolleita on vuodessa yli 200 enemmän kuin syntyneitä), eikä sitä kuntien välinen muutto korvaa.

Tosiasia on myös se, että Kotkalla on edelleen sähkömiljoonista huolimatta taseessaan yli kymmenen miljoonaa euroa alijäämää. Onko Kotkalla oikeasti varaa rakentaa ja alkaa pyörittää tapahtumakeskuksen kaltaista riskibisnestä, kun oma talous ei ole tasapainossa? Onko tiedostettu vaara, että kaupunki voi joutua tulevina vuosina subventoimaan tapahtumakeskuksen ylläpitoa ja toimintaa samalla tavalla kuin esimerkiksi Maretariumia?

Yltiöoptimismia hankkeessa ei ole pelkästään se, että tämän ainutlaatuisen vetovoimatekijän odotetaan tuovan Kotkaan 2,5 miljoonaa kävijää vuodessa. Eikä idea ole ainutlaatuinen: vastaavanlaisia, mutta paljon suurempia puuhataan esimerkiksi Tampereella ja Turussa.

Rakentamisen kustannuksistakaan ei ole tuotu esille todellista tilannetta. Tilastokeskuksen tuoreimpien julkisten menojen hintaindeksin mukaan uudisrakentamisen keskimääräinen neliöhinta on tällä hetkellä noin 3150 euroa. Tuolla neliöhinnalla ja 20 miljoonan budjetilla ei saada 8000 neliön tapahtumakeskusta vaan noin 6200 neliön. Jos halutaan silti tehdä 8000 neliön rakennus, hintaa sille tulee helposti 25 miljoonaa.

Hanketta on ajettu kiireellä kuin käärmettä pyssyyn, ja mutkat on laitettu suoriksi. Tarveselvitys on jäänyt tekemättä, eikä ole hankesuunnitelmaa, joiden pitäisi edeltää investointipäätöstä. Lautakuntakäsittelyt on unohdettu. Prosessi on demokratian ja hyvän hallinnon irvikuva.

Amerikkalainen Richard Thaler sai tällä viikolla taloustieteen Nobel-palkinnon. Hän on tutkinut etenkin päätöksenteon psykologiaa ja kyseenalaistanut ajatuksen, että ihmisten taloudelliset päätökset perustuisivat vain rationaaliseen päättelyyn.

Thaler on tutkinut rajallista rationaalisuutta, sosiaalisia preferenssejä ja puutteellista itsekontrollia.

Nobel-komitea ei kerro, onko Thaler käynyt Kotkassa.

EIJA ANTTILA

Kirjoittaja on kotkalainen freelancer-toimittaja.