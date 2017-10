Perhetarina täyttää vähintään yhden Tuula Arffmanin odotuksen — Pesärikko tuo Kotkankin teatterin näyttämölle uusia naamoja

Kuva: Sari Tauru

Pesärikko on poikkeuksellinen teatteriproduktio. Juuri poikkeuksellisuutensa takia se kiinnostaa katsojiakin, ainakin osaa heistä.

— Näyttämöllä on muitakin kuin oman teatterin näyttelijöitä. Kyllähän kasvot kuluvat, jos on vaikka kymmenen vuotta samat näyttelijät, aprikoi kotkalainen Tuula Arffman.

Arffman osallistui keskiviikkona näytelmän avoimeen esittelytilaisuuteen. Hänen suunnitelmissaan on katsoa itse esityskin, joskaan ei vielä torstaina ensi-illassa.

Henkireikä ja ajan vapauttaja

Orvokki Aution klassikkoteokseen pohjautuva Mikko Roihan ohjaama Pesärikko on kahdeksan teatterin yhteistyön tulos. Ensi-iltojakin on kahdeksan. Kotkan jälkeen seuraava ensi-iltapaikkakunta on Kouvola, jonne pohjalaismaisema levittäytyy marraskuussa. Esitykset eri paikkakunnilla alkavat porrastetusti, mutta kaudet menevät limittäin.

Yleisön silmiin yhteistyö näkyy vähintään sillä tavalla kuin Tuula Arffman puki odotuksensa: näyttelijät ovat eri teattereista. Mukana on Jarkko Sarjanen (Kotkan kaupunginteatteri), Veli-Matti Karén (Kouvolan Teatteri), Sara Melleri (Tanssiteatteri Minimi/ Riihimäen Teatteri), Taina Reponen (Jyväskylän kaupunginteatteri/ Teatteri Eurooppa Neljä) ja Eila Halonen (Turun kaupunginteatteri).

Teatterit puolestaan kehuvat työtavan antoisuutta. Kotkan teatterinjohtaja Miko Jaakkola sanoo, että yhteistyö on henkireikä, joka mahdollistaa teattereiden välisen ajatustenvaihdon. Kustannuksetkin jakautuvat useamman tahon kannettaviksi. Jaakkolan Kouvolan-kollega Tiina Luhtaniemi tiivistää ajatuksensa, että hyvä pakottaminen tuottaa hyvää. Hän on huomannut, että seurauksena on ajan vapautumista tulevan kevään kalenteriin.

Kiitosta jo Berliinissä

Tämän Pesärikon ensimmäinen ensi-ilta oli Berliinissä. Ohjaaja nimittäin asuu siellä. Yleisö koostui ennen muuta Saksan suomalaisista, mutta oli katsomossa joku muunkielinenkin. Palaute kuulemma oli kiittävää.

— Piti osata kulkea ratikalla saksaksi, Veli-Matti Karén naurahtaa Berliinin kokemuksista.

Karénin mielestä paljon oli uutta, mutta paljon oli tuttuakin.

— Meillä oli teksti, näyttelijät, ohjaaja. Meidän piti valmistaa esitys. Perustyö oli samaa, puitteet olivat erilaiset.

50-luku on tulossa takaisin

Tarina alkaa 1950-luvun Pohjanmaalta. Vaikka puheenparressa läikkyy lakeus, teema voi olla hyvin yleispätevä.

— Miksi tämä näytelmä valikoitui, liittyy sellaiseen havaintoon, että kun Suomi juhlii satavuotisuutta, tarinat ovat miesten kautta kerrottuja, Mikko Roiha sanoo. — On Tuntematon sotilas, on Seitsemän veljestä. Mutta mistä aineksista suomalainen perhe on rakennettu?

Pesärikko kertoo Armin ja Olavin avioliitosta. Armi ei suostu Olavin kasvattaneiden naisten sääntöihin.

Aikakausikin kiinnostaa ohjaajaa.

— Estetiikassa 50-luku on tulossa takaisin. Se oli kotirouvien aikaa, josta esimerkiksi äitini on kamppaillut irti.