Merikotka-tutkimuskeskukselle apuraha Itämeren ja Suomenlahden tutkimiseen

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on myöntänyt apurahan Merikotka-tutkimuskeskuksen merenkulun logististen järjestelmien professuurille. Merikotka on korkeatasoista meritutkimusta tekevä kansainvälinen tutkimuskeskus. Keskuksen työn tavoitteena on parantaa meriliikenteen turvallisuutta, onnettomuuksien ennaltaehkäisyä ja meriympäristön suojelun edellytyksiä koko Itämeren ja Suomenlahden alueella.

120 000 euron suuruinen rahoitus antaa mahdollisuuden jatkaa professuuria vuoden 2021 loppuun sakka. Merikotka-tutkimuskeskuksen toiminnanjohtaja Anna Kiiski ja Turun yliopiston professori Tommi Inkinen iloitsevat rahoituspäätöksestä:

— Tämä on tärkeä panostus merenkulun tieteellisen tutkimuksen vahvistamiseksi Suomessa.

Professuuri on sijoitettu Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskukseen ja se on ainutlaatuinen Suomessa. Se keskittyy merenkulkualan johtamisjärjestelmiin, meriliikenteen ja lastivirtojen analysointiin Suomenlahdella sekä satamasidonnaisiin toimintoihin ja tietovirtoihin.

Professuuri on toiminut vuodesta 2006, ja se on olennainen osa Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotkan monitieteellistä tutkimuskokonaisuutta.