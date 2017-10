Kymenlaaksossa on satanut lokakuussa jo 60 millimetriä — Kymijoen tulvarajaan on vielä matkaa

Kuva: Raimo eerola

Sadetta on kertynyt Kymenlaakson alueella lokakuun ensimmäiten kymmenen päivän aikana noin 60 millimetriä, joka vastaa koko lokakuun keskimääräistä sademäärää. Loppukuukauden sateet ratkaisevat, kuinka poikkeuksellinen sadejakso tästä loppujen lopuksi tulee.

— Vaikka vettä on tullut runsaasti niin meidän tietoon ei ole tullut, että Kymenlaakson alueella olisi teitä tai rakennuksia joutunut tulvan alle, toteaa vesitalousasiantuntija Juha Pohjoisaho Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

Vedenpinta nousee pienissä järvissä

Vesitilanne on runsaiden sateiden johdosta muuttunut varsin runsaaksi myös Kymenlaaksossa.

— Tulviminen rajoittuu Kymenlaakson alueella kuitenkin vielä varsin pieniin vesistöihin. Tulvimista voi olla pienissä ojissa ja joissa sekä pienissä järvissä. Pienissä järvissä vedenpinta on noussut nopeasti lähelle tulvakorkeutta, kertoo Pohjoisaho.

Esimerkiksi Enäjärvessä ja Saaramaanjärvessä vedenpinta ovat jo hyvin korkealla. Myös Kivijärvi on noin 20 senttimetriä ajankohdan keskimääräistä tasoa korkeammalla.

Kuva: Lauri Vuorenmaa

— Vuohijärvi on jo melko iso järvi ja sen vedenpinta on noin 15 senttimetriä ajankohdan keskimääräistä vedenkorkeutta ylempänä, mutta sillä on varaa nousta tulvakorkeuteen vielä ainakin 25 senttimetriä.

Kymijoki on vielä rauhallinen

Juoksutusta on Päijänteestä nostettu tällä viikolla 20 kuutiometriä sekunnissa ja myös ensi viikolla juoksutusta lisätään.

— Kuusankoskella virtaama on 350 kuutiometriä sekunnissa, mikä on noin 100 kuutiometriä sekunnissa ajankohdan keskimääräistä virtaamaan suurempi.

Tulvarajana Kymijoella pidetään virtaamaa 480 kuutiometriä sekunnissa eli siihen on matkaa vielä reilu 130 kuutiometriä sekunnissa.

— Päijänteen vedenkorkeus on lähtenyt nyt nopeaan nousuun ja se lisää painetta lisätä juoksutusta syksyn aikana edelleen. Nyt Päijänne on vain seitsemän senttimetriä yli keskimääräisen ja sillä on hyvin tilaa nousta. Lähtövirtaama on 30 kuutiometriä sekunnissa yli ajankohdan keskimääräisen juoksutuksen.