Kymen Sanomien lukijat säästävät energiaa arjessa — sähkön siirtomaksut kiihdyttävät mieliä

Kymen Sanomat kysyi Energiansäästöviikon kunniaksi lukijoilta, millä tavalla he säästävät energiaa kotonaan. Kommenteissa nousivat esiin arjen askareisiin liittyvät keinot, kuten valojen sammuttelu ja uusien kodinkoneiden ostaminen.

Keskustelu kääntyi myös sähkönsiirtomaksuihin ja siihen, että sähkölasku ei pienene säästämällä, koska siirtomaksua nostetaan kuitenkin.

Arjen keinoja

— Sammuttelen valoja huoneista, joissa ei ole ketään. Pesen täysiä koneellisia pyykkiä ja astioita. Huoneiden lämpötilaa en mielellään laske enää, olen sellainen vilukissa.

— En käytä turhia valoja, säästän vettä peseytyessäni, vedän vanhan vessani harvemmin koska kansi toimii.Pesen pyykkini alhausemmassa lämpötilassa, lyhyehköllä ohjelmalla.Käytän yösähköä ja lattialämmitystä kosteissa tiloissa tarvittaessa korkeammalla lämmöllä.Pesen autoani uudella vähän vettäkuluttavalla pesurilla.

— Vaihdoimme kaikki kodinkoneet, astianpesukone, kiertoilmaliesi, jääkaappi ja pakastin. Sähköä on säästynyt viimevuotiseen verrattuna 45 %. Ksoy:n nettisivuilla on hyvä seuranta sähkön kulutuksesta nyt ja vuosiakin taaksepäin. Siinä se näkyy.

Sähkölasku kasvaa koko ajan

— Ei sähkön säästöllä rikastu koska siirtomaksut nousevat kuitenkin koko ajan ja sitä et voi kilpailuttaa. Toki turha sähkön käyttäminen on järjenvastaista. Siirtomaksu + sähkövero on monessa tapauksessa suurempi kuin kulutus euroina. Tästä kiitos poliittisille päättäjille.

— Sähkönsiirtomaksu on jo ryöstöä. Meilläkin uudet kodinkoneet, mutta sähkölaskut vaan nousee. Vanha omainen asuu palvelutalossa, ei tee itse asunnossaan ruokaa, ainoa sähkön kuluttaja on tv ja lamppu, jossa säästöpoltin, sähkölasku aivan kohtuuton silti. On ihan turhaa yrittää säästää sähköä!

Ei energiankulutuksella niin väliä

— En säästä mitenkään, sillä maksan itse sähkölaskuni. Ja kotonani teen mitä lystään.

Osallistu keskusteluun alla olevassa kommenttikentässä tai alkuperäisen uutisen yhteydessä!