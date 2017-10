Kiinnostaako iltalenkki metsän huomassa? — Lähde kokeilemaan Kymin Ketunlenkkiä

Kuva: aop

Kymin Koskenpojat järjestää polkujuoksutapahtuman Kymin Ketunlenkki keskiviikkona 11. lokakuuta illan hämärtyessä. Lenkki kulkee Honkalan vaihtelevassa maastossa, metsäpoluilla ja osin pururadalla. Lähtö, maali ja kisakeskus sijaitsevat Honkalan hiihtostadionilla.

Tapahtumassa on omat sarjat 12—14-vuotiaille pojille ja tytöille sekä 15—17-vuotiaille pojille ja tytöille, jolloin lenkin pituus on 4 kilometriä. Miesten sarjan lenkillä pituutta on 12 kilometriä ja naisten sarjassa 8 kilometriä.

Mukaan voi ilmoittautua myös yhteiseen naisten ja miesten 4 kilometrin mittaiseen kuntolenkkiin. Hinta 12 euroa paikan päällä, Juoksija-kortilla 10 euroa.

Tiedustelut: Kati Paasi, kati.paasi@kymp.net, puh. 0405526445.

Kymin Ketunlenkki keskiviikkona 11.10. kello 18.30 Honkalan hiihtostadionilla, Honkalantie 12, Kotka.