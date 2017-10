Gallup: Oletko kokenut some-kiusaamista?

Anni Lempiäinen, 16, Kotka

Kuva: Verna Haaja

— Minä en ole joutunut kiusatuksi, mutta kavereitani on kyllä kiusattu. Se on ollut haukkumista ja sen sellaista.

— Netissä kiusaaminen on varmasti paljon helpompaa kuin kasvokkain, joten uskon, että kiusaamista tapahtuu netissä enemmän.

Inka Valjus, 16, Kotka

Kuva: Verna Haaja

— Kyllä, olen tavannut kiusaamista netissä, mutta en omalla kohdallani. Se on ollut haukkumista Instagram-sovelluksen kommenteissa.

— Nettikiusaaminen ei ole kivaa, valitettavasti anonyyminä on niin helppo haukkua muita.

Reetta Holopainen, 16, Hamina

— Minua ei ole kiusattu sosiaalisessa mediassa. Olen kyllä nähnyt, että jotakuta on kiusattu. Se on ollut suurimmaksi osaksi haukkumista.

— En oikein osaa sanoa, onko kiusaaminen netissä lisääntynyt, koska se riippuu aina monista asioista. Some-kiusaaminen on mielestäni väärin ja se on lähes sama asia kuin haukkuisi toisia ihmisiä kasvotusten. Se loukkaa yhtä paljon. Netissä kiusaaminen on nimetöntä ja siksi helppoa.

Kuva: Verna Haaja

Emma ja Peppi Saarelainen, 15, Kotka

— Olemme kohdanneet kiusaamista netissä, se on lähinnä ollut haukkumista ja kuvien jakamista ilman lupaa. Kiusaaminen on helpompaa esimerkiksi Snapchatissa kuin kasvokkain.

— Melkein kaikilla on puhelin tai joku laite. Niiiden kautta tulevassa sosiaalisessa mediassa saa varmaankin kiusaamista helposti osakseen. Kiusaaminen on väärin netissä ja sen ulkopuolella.

Aiheesta lisää Kymen Sanomissa torstaina.

Teksti Otso Kahila, kuvat Verna Haaja

Tekijät olivat viikon 41 ajan Kymen Sanomissa TET-harjoittelijoina.