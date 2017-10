Suomen suurlipun sijoituspaikan valinta on loppusuoralla Haminassa. Haminan Lippumaailman toiminnanjohtaja Kimmo Kiljusen mukaan virkamiesvalmistelussa on päädytty pitämään parhaimpana vaihtoehtona Sibeliuskadun kenttää. Vielä nykyisin paikalla on Puolustusvoimien ajoharjoittelurata, joka kuitenkin on siirtymässä Leluun.

— Me olemme käyneet paikkoja virkakoneistossa aika pitkälti läpi ja esittelijöiden kanta tulee olemaan, että suurlippu tulisi Sibeliuskadun päässä olevalle kentälle Tämä on siis vain esittelijöiden kanta ja poliitikothan sen viime kädessä ratkaisevat. Jos tulee kovaa palautetta, että se pitäisi olla vaikka torilla, niin sittenhän se pitää panna torille, Kiljunen sanoo.

Kuva: Antti-Jussi Larvio

Hänen mukaansa Sibeliuskadun kentällä on etuja muihin vaihtoehtoihin nähden.

— Ensinnäkin se on selkeimmin meren rannalla. Siinä kohdassa suurlippu saa juhlavan ja rauhallisen ympäristön, jota pystytään vielä kehittämään suurlipun ehdoilla. Vaihtoehdoista Tervasaarelle on ehdolla olevaan kohtaan suunniteltu hotellia, Rampsinkarilla on oma identiteettinsä alkaen Pelle Miljoona -patsaasta. Ahtaajapatsaan puisto on kyllä sinänsä tyhjänä, mutta meillä on ollut kaavailuissa, että Ahtaajapatsaan puistoa ja Yrjösenpohjaa käytettäisiin Lippumaailman osana. Sinne tulisi Lippupuiston Eurooppa. Suurlippu olisi siellä ehkä turhan lähellä asujaimistoa. On se kuitenkin ihan varteenotettava vaihtoehto ja meren rannallakin.

Kuva: Antti-Jussi Larvio

Jatkoaikaa rahoituskampanjalle

Suurlipun joukkorahoituskampanja Mesenaatti.me-sivustolla on saanut jatkoaikaa ensi kuun 11. päivään saakka. Keräysajan jatkamiseen päädyttiin kampanjan tahmean etenemisen vuoksi. Tiistaina rahaa oli kasassa reilut 15 000 euroa. Kiljusen mukaan on selvää, että minimitavoitteeksi asetettu 20 000 euroa saavutetaan.

Aikaisemmin Suurlipun salon materiaaliksi kaavailtiin terästä, mutta Kiljusen mukaan suunnitelmat ovat muuttuneet.

Kuva: Antti-Jussi Larvio

— Olemme selvittäneet mahdollisuutta valmistuttaa salko suomalaisesta puusta. Kestävyysseikkoja parhaillaan tutkitaan. Nykytekniikalla puusta saadaan terästä vahvempaa. Lähtökohta on, että se tehdään suomalaisesta puusta ja sillä ovat suomalaiset tekijät.

Kuva: Antti-jussi Larvio

Kiljusen mukaan materiaalin vaihtamisen vuoksi ei salosta ole vielä kustannusarviota. Teräksisen 75 metriä korkean salon kustannusarvio on noin 180 000 euroa.

Salkoon nostettava suurlippu saadaan ulkovaltojen lahjoituksena Suomelle.