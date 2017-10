Poliisi kaipaa havaintoja: Asuntomurtojen rypäs Kotkan Käpylässä ja Sunilassa — murtautujat saivat mukaansa arvo-omaisuutta

Kotkassa on Käpylän ja Sunilan alueella tapahtunut useita asuntomurtoja.

Maanantaina 9. lokakuuta kello 7—17 välisenä aikana murtauduttiin Kotkan Käpylässä kahteen Korsulankadulla sijaitsevaan kerrostaloasuntoon ja asunnoista anastettiin omaisuutta. Samana päivänä kello 10—11 välisenä aikana murtauduttiin Sunilassa Valkamakadulla sijaitsevaan kerrostaloasuntoon ja asunnosta vietiin omaisuutta.

Lisäksi 5.—9. lokakuuta on murtauduttu Sunilan Valliniemenkadulla sijaitsevaan kerrostaloasuntoon ja asunnosta anastettiin omaisuutta.

— Käynnissä on murtorypäs, joka vaikuttaa siltä, että asialla on ammattimainen porukka. Murtautujat ovat saaneet mukaansa arvo-omaisuudeksi luokiteltavia esineitä, kertoo rikoskomisario Marko Heinonen Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta Kotkasta.

Kotiovi lukkoon normaalisti

Murtoja tutkitaan törkeinä varkauksina.

— Sellaisia niistä tekee se, että asunnot, joihin murtauduttiin, ovat asuttuja.

Rikoskomisario kehottaa ihmisiä lukitsemaan ovensa normaalisti.

— Jos on poissa kotoaan pitemmän aikaa, voivat naapurit tarkkailla liikkuuko alueella epämääräistä porukkaa.

Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdollisista havainnoista sähköpostilla osoitteeseen rikostorjunta.kymenlaakso@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 0295 414 500.

Uutista on täydennetty rikoskomisarion kommenteilla klo 13.42.