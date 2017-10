Nyt vietetään Energiansäästöviikkoa — kerro miten sinä säästät energiaa kotonasi!

Kuva: Johanna Vehkaluoto

Tällä viikolla vietetään valtakunnallista Energiansäästöviikkoa.

— Kahdessakymmenessä vuodessa energiankäyttö on tehostunut valtavasti. Yrityksillä ja kunnilla on kunnianhimoisia ilmastotavoitteita, ja energian tehokas käyttö on edelleen yksi tärkeimmistä keinoista torjua ilmastonmuutosta. Uudet teknologiat tulevat sähköautojen, aurinkopaneelien ja automaation myötä myös koteihin, joten opittavaa riittää pitkäksi aikaa, toteaa kampanjapäällikkö Elina Ovaskainen Energiansäästöviikkoa koordinoivasta Motivasta.

Kymenlaakson energianeuvoja Tommi Tuomi tulee keskiviikkona kello 17.30 Kotkan pääkirjastoon kertomaan energian säästämisestä kotitalouksissa. Luento käsittelee energiankulutusta kotona, lämmitystapojen muutoksia ja vinkkejä energian säästämiseen.

Motivan sivuilla Taloyhtiöiden Energiahukka-kampanja haastaa suomalaiset hukkajahtiin. Hauskan testin avulla selviää, millainen peto taloyhtiön kukkarolla rohmuaa. Sivuilla voi tehdä myös hävikkitestin, lampputestin ja tutustua energialeikkuriin.

Millä tavalla sinä säästät energiaa kotonasi vai oletko miettinyt asiaa ollenkaan? Sammutteletko valoja huoneista, joissa ei kukaan vietä aikaansa? Oletko laskenut huonelämpötilaa? Tarkkailetko sähkölaitteiden käyttöä?

