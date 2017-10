Major-voittajan isän viesti Tapio Pulkkaselle: ”Seuraavaksi sinä maksat illallisen”

Kuva: Kalle Samooja

Kymen Golfin Tapio Pulkkanen vasta aloittelee elämää golfin isoimpien poikien seurassa, mutta hän on jo nyt päässyt parhaiden kanssa samoihin pöytiin:

Kun Pulkkanen kaksi viikkoa sitten kukisti Kazakstanin-turnauksen uusinnassa yhdysvaltalaisen Chase Koepkan ja kuittasi 72 000 euron ykköspalkinnon, Koepkan isä Bob lähetti Pulkkaselle viestin: ”Seuraavalla kerralla sinä sitten maksat illallisen.”

Mitä se oikein tarkoitti?

— No, heh... Oltiin viime talvena Antti Ahokkaan kanssa Amerikassa treenaamassa. Antilla on sama manageri kuin Brooks Koepkalla ja sitä kautta me päädyttiin niille syömään.

Chase Koepkan isoveli Brooks voitti kesäkuussa US Openin, yhden golfin neljästä vuosittaisesta suurturnauksesta.

Oliko tuleva mestarikin illallisella?

— Joo, olihan se.

Pulkkanen ja Chase Koepka ovat Kazakstanin kamppailusta huolimatta hyviä kavereita.

— Itse asiassa sovittiin siellä jo ennen viimeistä kierrosta, että ollaan Kiinan-kisoissa kämppäkavereita. Palkintojenjaossa se tosin sanoi, että ei me nyt enää voida olla — mutta vitsi sekin taisi olla.

Chase Koepka varmisti Pulkkasen tavoin Kazakstanissa paikan ensi kauden Euroopan-kiertueelle.