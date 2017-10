Kiina, Arabiemiraatit, Oman, Hongkong... — Tapio Pulkkasen lähiviikot ovat yhtä reissaamista

Kuva: Jukka Lehtoranta

Kesällä 2004 Euroopan parhaat golfjuniorit pelasivat Kotkassa 17-vuotiaiden maajoukkueiden Euroopan mestaruudesta. 14-vuotias Tapio Pulkkanen toimi Mussalon kentällä forecaddienä eli hänen tehtävänään oli tarkkailla pelaajien lyömiä palloja ja tarvittaessa auttaa niiden löytämisessä.

Tänä kesänä Pulkkanen pelasi Euroopan haastajakiertueen kilpailussa samassa ryhmässä englantilaisen John Parryn kanssa. Parry ratkaisi Mussalon EM-kisan voiton Englannille 13 vuotta sitten, ja Pulkkanen kertoi pelikaverilleen tavanneensa tämän jo tuolloin.

— Hän pahoitteli, ettei muistanut minua, Pulkkanen, 27, kertoi Mussalon klubitalolla viime viikolla järjestetyillä kakkukahveilla.

Enää ei Pulkkasen tarvitse etsiä muiden palloja: Kymen Golfin mies voitti kaksi viikkoa sitten haastajakiertueen Kazakstanin-kilpailun, nousi kiertueen rahalistan ykköseksi ja varmisti paikan ensi kaudeksi Euroopan-kiertueelle (ET). Kakkukahvit oli katettu sen vuoksi.

Pulkkanen pelaa ammattilaisena viidettä vuotta, mutta on tähän mennessä päässyt kokeilemaan ET:llä vasta neljä kertaa. Askel kakkostasolta golfin isojen poikien joukkoon on iso, mutta ei lainkaan mahdoton. Euroopan haastajakiertueen kautta maailmantähdiksi asti ovat nousseet muun muassa Martin Kaymer, Henrik Stenson ja viimeisimpänä tämänvuotinen US Open -voittaja Brooks Koepka.

Viime kauden haastajakiertueelta ET:lle nousseista 15 pelaajasta kuusi on tällä hetkellä rahalistalla sadan parhaan joukossa ja säilyttämässä pelioikeutensa ensi kaudeksi. Lisäksi tällä kaudella haastajakiertueella aloittaneet Julian Suri ja Aaron Rai pelaavat jo täyttä häkää ykköskiertueella, ja amerikkalainen Suri ehti jo voittaakin siellä.

— Onhan kiertueissa eroa. Haastajakiertueen kausi kestää puoli vuotta, mutta ET on kokovuotinen homma. Siellä griinit ovat kovempia ja karheikkojen heinä pidempää, mutta peli on kuitenkin onneksi sama, Pulkkanen sanoo.

— Ensimmäisen kauden projektina on säilyttää kortti (pelioikeus).

Caddie on ET:llä pakollinen

Haastajakiertueella Pulkkanen on viettänyt paljon aikaa hyvän kaverinsa, turkulaisen Kalle Samoojan kanssa. Vakituista caddietä hänellä ei ole ollut, mutta nyt sellainenkin tulee pakolliseksi.

— En tiedä vielä otanko jonkun tutun vai ihan ammatticaddien, Pulkkanen sanoo.

Eniten Pulkkasen mailalaukkua on viime vuosina raahannut kotkalainen Kimi Paunonen. Tulisiko hän kyseeseen?

— Tulisi, mutta Kimi aloitti juuri opinnot, ja se mutkistaa asioita.

Halukkaista tuskin on pulaa, vaikka ET:n pelaajat maksavatkin caddieille tavallisesti vain 800—1000 euron viikkopalkkaa. Sen päälle tulevat kuitenkin bonukset pelaajan voittamista palkintorahoista, 5—10 prosenttia menestyksestä riippuen. Niinpä maailman terävimmällä huipulla olevien pelaajien caddietkin ovat miljonäärejä.

Omiksi kuluikseen Pulkkanen on laskenut noin 75 000 euroa vuodessa. Sponsoreita hänellä on ollut sen verran, ettei kulujen maksamiseksi ole juuri tarvinnut kajota 145 000 euron palkintorahoihin.

Kiina, Arabiemiraatit, Oman, Hongkong...

Tällä hetkellä Pulkkanen on Kiinassa valmistautumassa haastajakiertueen neljän viikon loppurutistukseen. Torstaina alkaa 350 000 dollarin kilpailu Hainanin saarella eteläisimmässä Kiinassa. Ensi viikolla kisataan Foshanissa Hongkongin lähellä ja lokakuun viimeisellä viikolla Arabiemiraattien Ras al-Khaimassa.

Haastajakiertue päättyy marraskuun ensimmäisellä viikolla finaalikilpailuun Omanissa. Sinne pääsee kiertueen 45 parasta pelaajaa.

— Ranking-ykkösenä oleminen on minulle uutta, mutta hyvältähän se tuntuu, Pulkkanen sanoo.

— Tavoitteena on pitää sijoitus loppuun asti. Mitä korkeampi sijoitus, sitä paremmat mahdollisuudet päästä ensi kaudella mukaan Euroopan-kiertueen isoimpiinkin kilpailuihin.

Pulkkanen aikoo pelata ET:llä tiiviisti.

— Olen nuori mies ja tunnen että pystyn pelaamaan paljon.

— Aion kyllä levätäkin, mutta en aio muuttaa perussysteemiä.

ET:n uusi kausi alkaa jo marraskuun lopussa Hongkongissa. Ehkä sielläkin paikalliset pikkupojat ja -tytöt hoitavat forecaddien hommia ja haaveilevat tähtipelaajan urasta.

Ja ehkä joku heistä tulee 13 vuoden kuluttua kysymään Tapio Pulkkaselta, että satutko muistamaan...