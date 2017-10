Katalonia haluaa aloittaa neuvottelut itsenäistymisestä Espanjan kanssa, virallista itsenäisyysjulistusta ei tullut

Kuva: AOP/ENRIC FONTCUBERTA

Aluejohtaja Carles Puigdemont haluaa aloittaa neuvottelut Espanjan kanssa Katalonian itsenäistymiseksi.

Puigdemont käytännössä lykkäsi itsehallintoalueen itsenäisyysjulistusta viikoilla eteenpäin. Hän puhui tiistai-iltana Katalonian alueparlamentissa Barcelonassa.

Espanjan hallitus pitää Puigdemontin puhetta itsenäisyysjulistuksena ja aikoo ryhtyä toimenpiteisiin, kertoo espanjalaislehti El País.

Puigdemont korosti, että Katalonian itsenäisyys olisi 1. lokakuuta järjestetyn kansanäänestyksen tulos.

Espanjan kieltämässä vaalissa 90 prosenttia kannatti Katalonian itsenäisyyttä. Osallistumisprosentti jäi runsaaseen 40:een, koska vastustajat boikotoivat äänestystä ja Espanjan valtiollinen poliisi takavarikoi uurnia ja sulki äänestyspaikkoja väkivaltaisesti.

Puigdemontin mukaan Espanjan keskushallinto on vuosien ajan nöyryyttänyt Kataloniaa ja katalonialaisia, kun alue on yrittänyt rauhanomaisesti neuvotella laajempaa itsehallintoa. Siksi ainoa ratkaisu Puigdemontin mukaan on, että Kataloniasta tulee itsenäinen valtio.

Puigdemontin mukaan Katalonia on eurooppalainen kysymys. Hänen mukaansa on tärkeää, että jännite itsenäisyyttä kannattavien ja vastustavien välillä lientyy. Demokratia ja rauha ovat keinoja ratkaista ongelmat, hän sanoi.

Haluamme käydä keskustelua, meillä ei ole mitään espanjalaisia vastaan, Puigdemont sanoi.

Tämänkaltaista symbolista julistusta pidettiin ennen puhetta yhtenä mahdollisena vaihtoehtona.

