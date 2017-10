Alvar Aallon kädenjälkeä pilkkahintaan: Sunilassa kaupataan perhekokoista asuntoa neljättä vuotta

Kuva: Sari Tauru

Helsingin Punavuori tunnettiin joskus lestinheittäjien, salakuljettajien ja mustan pörssin kaupunginosana. Tänä päivänä entinen työläiskaupunginosa on Suomen kallein asuinalue. Tilastokeskuksen mukaan vanha kerrostaloasunto maksaa ”Rööperissä” keskimäärin yli 7000 euroa neliöltä.

Kun Punavuoresta kuljetaan reilut 130 kilometriä itään, saavutaan kansainvälisesti tunnetun arkkitehdin suunnittelemalle asuinalueelle. Täällä asuntojen keskihinta on noin kymmenesosa Punavuoren hinnoista.

Tilastokeskuksen mukaan Kotkan Sunilassa, Alvar Aallon luomuksessa, asuntokauppojen keskihinta asettui 696 euroon neliöltä viime vuonna. Nämä siis toteutuneissa kaupoissa. Niitä voi joutua tovin odottamaan.

Pintaremontoitu 120 neliön asunto – ei kiinnosta

Nina Ruuskanen on myynyt nelisen vuotta Sunilassa sijaitsevaa 120 neliön asuntoa. Hintapyyntö oli alun perin 120 000–140 000 euroa. Nyt lähtöhinta on 49 000 euroa eli rapiat 400 euroa neliöltä.

Kuva: Sari Tauru

— Se on käytännössä ilmainen, mutta silti ei tunnu menevän kaupaksi. Jostain syystä Sunila on saanut huonon maineen, kuten Karhuvuori, Ruuskanen ihmettelee.

Ruuskanen, aviomies ja kolme lasta muuttivat Espanjasta Suomeen vuonna 2008. Sen jälkeen Sunilan asunnossa on tehty pintaremonttia. Itse kolmikerroksinen talo on valmistunut vuonna 1939. Niistä ajoista muistuttavat oikeastaan enää asunnot ovet ja funkistyylinen rappukäytävä. Sähkösauna, keittiö ja laminaattilattiat ovat ehtaa 2000-lukua.

Kuva: Sari Tauru

Asunto koostuu itse asiassa kahdesta asunnosta. Tila mahdollista jakaa takaisin kahdeksi asunnoksi. Ympäristö ei ole täyteen pakattu. Talojen väliin jää viheralueita.

Ruuskasen perheen lapsista kaksi on muuttanut omilleen, joten tarvetta isolle asunnolle ei enää ole. Kun Sunilan koti on myyty, Ruuskaset hankkivat pienemmän vuokrakämpän. Toinen koti on edelleen Espanjassa.

Ruuskanen sanoo ymmärtävänsä sen, että Sunilan asunnon korkea yhtiövastike voi karkottaa potentiaalisia ostajia. Taloyhtiössä on myös suunnitteilla LVIS-remontti. Se on tarkoitus rahoittaa hoitovastikevaroin.

”Joskus se on meidänkin vuoro”

Muuten Ruuskanen pitää asuinaluetta miellyttävänä vaikkapa lapsiperheelle. Lähellä on urheilukenttä, koulu, kauppa ja bussiyhteydet. Karhulan keskustaan on noin 2,5 kilometriä. Mutta hiljaista on.

— Tuntuu käsittämättömältä. Mikä tässä mättää? Sunilasta on tunnin ajomatka Helsinkiin. Siellä voisi huoletta laittaa hintaan ykkösen eteen ja varmaan enemmänkin, Ruuskanen sanoo.

Herkutellaan laskutoimituksella: 120 kertaa 7000 on 840 000. Sellaisen hinnan asunnosta ehkä saisi, jos se sattuisi sijaitsemaan paheista putsatussa Punavuoressa. Rauhalliselta vaikuttavan Sunilan hintatasostakin on tingitty jo melkoisesti tässä tapauksessa.

Alvar Aallon kädenjälkeä on myös seudun vaikuttavin maamerkki: Sunilan sellutehdas. Tehtaa piippu pilkistää olohuoneen ikkunasta, puiden välistä. Voisiko teollinen ympäristö arveluttaa asunnon ostajia?

— Meitä Sunilan tehdas ei ole häirinnyt missään vaiheessa, Ruuskanen kuittaa.

Ruuskanen ei ole kuitenkaan lannistunut. Neljä vuotta on tietysti pitkä aika, mutta sehän riippuu vain vertailukohdasta.

— Kaveri sai asunnon myytyä seitsemän vuoden odottelun jälkeen. Joskus se on meidänkin vuoro, Ruuskanen naurahtaa.