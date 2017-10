Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Jenni Haukio odottavat lasta

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio odottavat lasta. Tulevasta perheenlisäyksestä kertoi Tasavallan presidentin kanslia maanantaina.

— Kerromme ilouutisen: Jos kaikki sujuu odotetusti, perheemme kasvaa helmikuussa 2018. Lasta on useiden vuosien ajan odotettu ja toivottu. Näihin vuosiin on lukeutunut monia vastoinkäymisiä. Siksi onnen ohella on raskauden alkuun sisältynyt herkkyyksiä, mutta nyt voimme asiasta kertoa, Niinistö ja Haukio kertovat tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan perheenlisäys ei tule vaikuttamaan presidentin työn hoitoon.

Tuleva lapsi on Haukiolle ensimmäinen ja Niinistölle kolmas. He avioituivat 3.1.2009.