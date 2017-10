Kotkan kaupunginjohtajaehdokkaiden kykyä sietää painetta ja tehdä yhteistyötä tutkitaan psykologien haastatteluissa

Kuva: Tarja Särkkä

Kotkan kaupunginjohtajaehdokkaat Ari Korhonen, Kalle Larsson ja Esa Sirviö käyvät lähiviikkojen aikana läpi moniosaisen valintaprosessin. Seuraavaksi vuorossa ovat psykologiset soveltuvuustestit.

Testit tekee konsulttiyhtiö Psycon, jonka toimintaan kuuluu henkilöarviointien lisäksi johtamisen kehittämistä sekä rekrytointipalveluita. Kotkan kaupunki on käyttänyt samaa yhtiötä soveltuvuustestien tekijänä aikaisemminkin.

— Psyconilla on laajin johtajuusarviointi. Testien lisäksi palveluun kuuluu palaute kaupungille, kertoo Kotkan kansliapäällikkö Marianna Ruonala.





2 500 euron testi

Testaus maksaa noin 2 500 euroa hakijaa kohden. Testaukseen halutaan satsata, koska kyseessä on tärkeä rekrytointi.

Ruonalan mukaan testien aikataulusta ei ole vielä sovittu. Psycon ottaa yhteyttä suoraan hakijoihin ja sopii testipäivät.

Aluksi hakijat tekevät ennakkotehtäviä. Sen jälkeen vuorossa ovat psykologien haastattelut ja ryhmätöitä.

— Tämän jälkeen noin viikon kuluttua kaupunki saa arvion hakijoista. Soveltuvuusarvioinnit ovat salassa pidettävää tietoa, niistä ei kerrota ulkopuolisille, Ruonala toteaa.





Testissä soveltuvuus johtotehtäviin

Soveltuvuustestit kertovat henkilön johtamistavasta sekä persoonasta ja esimerkiksi siitä, miten henkilö käyttäytyy stressaavissa tilanteissa.

— Testeillä selvitetään henkilöiden soveltuvuutta ylempään johtotehtävään. Onko henkilöllä yleistä johtamisvarmuutta ja kykyä saada ihmiset taakseen? Mitkä toimintatavat ovat hakijan persoonalle ominaisia? kertoo Kotkan kaupungin henkilöstöjohtaja Minna Uusitalo.

Uusitalo luonnehtii testiä kattavaksi ja luottamusta herättäväksi. Hän on ollut mukana muissakin rekrytointitilanteissa, joissa Psycon on tehnyt psykologiset testit.

— He ovat avanneet raportit meille suullisesti ja huolellisesti. Hakijasta omaa analyysiä tehdessä soveltuvuustestit ovat tukeneet sitä hyvin, Uusitalo sanoo.

Kaupunginjohtajan valinta on poliittinen päätös. Vetovastuu asiassa on kaupunginhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajilla. Myös henkilöstöjohtajan aikaa prosessissa on tarvittu, koska rekrytointia pitää valmistella huolellisesti.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Nina Brask (sd.) pitää tärkeimpänä selvittää kaupunginjohtajaksi hakeneiden johtamistaitoja sekä henkilökohtaisia ominaisuuksia. Myös yhteistyötaidot, hyvät suhteet henkilöstöön ja keskustelutaito ovat tärkeitä.





Kaupunginjohtajan vaihtuminen

Nykyinen kaupunginjohtaja Henry Lindelöf jää pois tehtävistään vuodenvaihteessa.

Eläkkeelle Lindelöf siirtyy 1.5.2018.

Hakijoilla on kunnallislakien mukaan vähintään 2 kuukauden irtisanomisaika.

Hakijoilla voi olla omissa sopimuksissaan pidempi irtisanomisaika.