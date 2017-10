Kotkan Nelosteatteri on nyt myös jazzluola

Kuva: Kimmo Seppälä

Nelosteatteri on osoittautumassa entistä tärkeämmäksi paikaksi paikallisille harrastajille. Tätä mieltä on Teatteriryhmä Kimaran puheenjohtaja Esko Junkkari. Hän on myös Nelosteatterin käyttäjistä koostuvan talotoimikunnan jäsen.

Molemmissa rooleissaan Junkkari on ollut aitopaikalla seuraamassa Satamakadun harjoitus- ja esiintymistilan kehitystä.

— Viikoittainen käyttö on hyvin aktiivista. Nyt mukaan on tullut uusia ryhmiä. Monet kaipaavat tällaista pientä intiimiä tilaa. Kimaran edustajana voin sanoa, että tähän taloon rakastuu, Junkkari kertoo.

Junkkarin sanoihin yhtyy Flamenco Azul -tanssiryhmää luotsaava Sinikka Vainio. Espanjalaistanssin harrastajat ovat kopisuttaneet Nelosteatterin salin puulattiaa tästä syksystä lähtien.

— Olen aivan haltioitunut tästä tilasta. Miljöö on hyvin flamenco-henkinen, Vainio kehuu.

Toinen uusi tulokas on Kotka Jazz ry. Yhdistyksen varapuheenjohtaja Olli Andersen kertoo metsästäneensä pitkään uutta konserttipaikkaa.

— Tämä on juuri sellainen paikka, jota olin etsinyt: rouhea ja silottelematon. Tila on loistava, etenkin nyt, kun remontin yhteydessä akustiikkaa on parannettu, Andersen sanoo.

Ensimmäinen jazzkonsertti järjestetään 12. marraskuuta, jolloin lavalle astuu saksofonisti Mikko Innanen yhtyeineen. Hän esittää omia tulkintojaan maakuntalauluista Suomi 100 -juhlavuoden hengessä. Jazzia kuullaan myös ensi keväänä.

— Nelosteatterissa on tarkoitus järjestää enemmänkin konsertteja. Perinteiset maanantaijamit tulevat säilymään Kairossa.

Andersenin mainitsema remontti tehtiin viime keväänä. Sen yhteydessä maalattiin muun muassa käytävät ja sali. Myös julkisivua ehostettiin. Junkkari toivoo, että kunnostustyö antaisi Nelosteatterille lisävuosia monessakin mielessä.

— Rakennus on ollut purku-uhan alla Kotkaan suunnitellun uuden sisääntuloväylän vuoksi. Toivottavasti purkaminen ei ole enää ajankohtaista, ja rakennuksen suojelemisessa päästäisiin eteenpäin.

Junkkari kertoo, että Satamakatu 4:ssä sijaitsevan talon historiaa on selvitetty kuluvan vuoden aikana Kymenlaakson museon rakennustutkija Kirsi Toivosen kanssa. Valmistumisvuotta ei ole löytynyt asiakirjoista, mutta puuosa on ainakin yli sata vuotta vanha. Kivisiipi on valmistunut vuonna 1936.

— Ensimmäinen maininta on vuodelta 1917, jolloin matkustajakoti Saima lopetti toimintansa. Rakennus päätyi kaupungin haltuun, ja työväenopisto aloitti tässä toimintansa, talon kulttuurihistoriallista merkitystä korostava Junkkari sanoo.

Nelosteatterin uusi toimintakausi alkaa ensi sunnuntaina Kimaran toteuttamalla Ilta Eino Leinon seurassa -runoesityksellä. Syksyn ja ensi kevään aikana pidetään yhteensä kuusi runotapahtumaa.

Tammikuussa 2018 saa ensi-iltansa Teatteri Kaaren uusi näytelmä Isän päivä. Tuomas Kyrön käsikirjoittama yhden miehen monologi kertoo perheenisästä, joka hoitaa lapsia, kun äiti on koko ajan töissä.

— Mukana on paljon kyrömäistä huumoria. Monologin mies voisi olla nuori Mielensäpahoittaja, ohjaaja Jyrki Koskimies kertoo.

Kaikki Nelosteatterin tapahtumat löytyvät pian avattavilta uusilta verkkosivuilta, jotka toteutetaan yhteistyössä Rannikkopajojen nuorten kanssa.