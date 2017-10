Kuva: Sari Tauru

Kotkan kaupunginvaltuusto kuuli maanantain tiedonantokokouksessa päivityksen Kantasataman suunnitelmiin. Kotka Old Portin hankekehittäjä Cameron Sawyer ja Kotkan kaupunginjohtaja Henry Lindelöf kertoivat hankkeen vaiheesta.

Kokous oli yleisöltä suljettu, koska valtuutetuille jaettiin liiketoimintatietoja, jotka ovat salaisia ja tarkoitettu vain heidän tietoonsa.

Sawyer kertoi, että outlet-keskuksen ensimmäisen vaiheen tarvitsema pääoma on nyt saatu kokoon. Hanketta voidaan viedä eteenpäin niin, että ensimmäinen vaihe avataan yleisölle joulumarkkinoille 2019.

Outlet-keskuksen ensimmäisen vaiheen suunnittelu jatkuu vielä jonkin aikaa ja rakentamaan Kantasatamassa päästään Sawyerin mukaan talven aikana.

— Tilanne on erittäin hyvä. Fyysiset työt etenevät vauhdikkaasti, kuten alueella voi nähdä. Hankkeeseen liittyy myös monia uusia asioita, joista tiedotetaan myöhemmin tällä viikolla, Sawyer kertoi sähköpostitse maanantaina.

Vuokraa maksettu loppuvuodesta

Kotka Old Port -hankkeen takana oleva GVA Sawyer -yhtiö on maksanut Kantasataman alueesta vuokraa, mutta ei koko vuosivuokraa, kuten aiemmin on kerrottu. Vuosivuokra on 375 000 euroa.

— Olemme maksaneet 126 000 euroa eli loppuvuoden osuuden. Vuokrasopimus velvoitti meidät maksamaan ainoastaan vuoden 2017 loppuun asti, Sawyer toteaa.

Hotellin sijainti muuttui

Hotellin suhteen suunnitelmat ovat muuttuneet. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen hotelli on päätetty rakentaa satamaan mahdollisesti rakennettavien Xamkin kampuksen ja tapahtumakeskuksen viereen.

Sawyerin mukaan neuvottelut hotellin rakennuttajasta ja operaattorista ovat edenneet hyvin ja hän uskoo, että myös hotelli voidaan avata Kantasatamassa syksyllä 2019.

Tapahtumakeskus ensi viikolla valtuustossa

Kotkan kaupunginhallituksen esitystä Kantasatamaan suunnitellun tapahtumakeskuksen rahoittamisesta Sawyer pitää loistavana.

— Kaakkois-Suomesta puuttuu paikkoja, joissa voidaan järjestää suuria konferensseja ja tapahtumia. Tapahtumakeskus luo Kotkasta tulevaisuudessa paikan suurille tapahtumille koko alueella. Keskus lisää elämää ja talouden aktiivisuutta Kotkassa.

Valtuutetut saivat tietoa myös Kantasatamaan suunnitellusta tapahtumakeskuksesta. Lindelöf ja kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen kertoivat areenan vaikutuksista alueen talouteen ja työllisyyteen. Heidän mukaansa arviot lähtevät sadoista työpaikoista ja yli 10 miljoonan euron vaikutuksista alueen talouteen.

Valtuusto päättää tapahtumakeskusinvestoinnista seuraavasta kokouksessaan maanantaina 16. lokakuuta.