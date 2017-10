Kotkalaiset Krista Tervo ja Janette Hanski nimettiin nuorten maajoukkuevalmennukseen

Kuva: AOP/Marko Tuominiemi

Karhulan Katajaisten Krista Tervo ja Karhulan Urheilijoiden Janette Hanski on valittu nuorten maajoukkueen valmennusryhmään (NMJ) kaudelle 2017—18.

Tervo, 19, on yksi kahdeksasta NMJ-valmennukseen päässeestä moukarinheittäjästä. Hanski, 17, on toinen kahdesta moniotteluryhmän urheilijasta.

NMJ-ryhmään valitut pääsevät osallistumaan ryhmän leirityksiin. Osa NMJ-ikäisistä urheilijoista nimetään myös SUL:n ylempiin valmennusryhmiin. Team Finland, EM- ja nuorten EM-ryhmät julkaistaan kokonaisuudessaan marraskuun loppuun mennessä.