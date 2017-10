Kaakkois-Suomessa on 15 Ferraria mutta ei yhtään Lamborghinia — Haminassa on kaksi Teslaa

Kuva: Katja Juurikko

Viimeisimmän kesäkuun lopun rekisteröintitilaston mukaan yhdenkään Suomen Lamborghinin kotipaikka ei ole Kaakkois-Suomessa. Autoja on maassa 23.

Aston Martin on vähän yleisempi merkki. Niitä on 36, joista yksi on rekisteröity Etelä-Karjalaan.

Morganit rakennettiin alunperin jokamiehen urheiluautoiksi. Merkki on Suomessa erittäin harvinainen. 22 yksilöstä yksi on Etelä-Savossa ja yksi Etelä-Karjalassa.





Lotukset ovat harvinaisia

Lotus kuuluu harvinaisiin urheiluautoihin. Niitä on Suomessa 49, joista kolme Etelä-Savossa ja kolme Kymenlaaksossa.

Maserateja on Suomessa 111, joista yksi on Kymenlaaksossa, yksi Etelä-Karjalassa ja yksi Etelä-Savossa. Etelä-Karjalan (Lappeenrannan) Maserati on uusin, vuodelta 2012.

Jos valitsee edullisen tai urheilullisen sijaan hillityn-arvokkaan Jaguarin, päätyy todennäköisesti Daimlerin omistajaksi. Daimlereita on Suomessa 70, joista kaksi on Etelä-Savossa ja kaksi Kymenlaaksossa. Etelä-Karjalassa on yksi Daimler. Kymenlaakson Daimlereista uudempi on vuodelta 2011.

Harvinaisista automerkeistä yleisin on Ferrari.

Muutamia loistoautojen perikuvia

Loistoautojen perikuvia Rolls-Royceja ja Bentleytä on kumpiakin Kymenlaaksossa ja Etelä-Savossa, mutta ei ainuttakaan Etelä-Karjalassa. Rolls-Royce (152) on Suomessa hieman suositumpi kuin Bentley (112). Etelä-Savon ainoa Bentley on vuodelta 2005, ja kolmesta Rolls-Roycesta uusin on vuodelta 1979.

Harvinaisista automerkeistä yleisin on Ferrari. Niitä on Suomessa 229. Kymenlaaksossa on seitsemän Ferraria, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa kummassakin neljä.

Jaguareja enemmän kuin Lexuksia

Porsche ei kuulu harvinaisten merkkien luokkaan. Niitä on Suomessa 4 022. Kaakonkin Porsche-kanta on vahva: Kymenlaaksossa 89, Etelä-Karjalassa 64 ja Etelä-Savossa 51.

Porsche ei kuulu harvinaisten merkkien luokkaan. Niitä on Suomessa 4 022. Kaakonkin Porsche-kanta on vahva: Kymenlaaksossa 89, Etelä-Karjalassa 64 ja Etelä-Savossa 51.

Jaguareja on sitten jo melkein joka korttelissa, niitä on enemmän kuin esimerkiksi Lexuksia. Suomessa on lähes 5 500 Jaguaria, joista 146 on Kymenlaaksossa, 112 Etelä-Karjalassa ja 97 Etelä-Savossa.

Haminassa on kaksi Teslaa

Elon Muskin Tesla-sähköautot eivät varsinaisesti ole lyöneet itseään läpi Kaakkois-Suomen markkinoilla.

Tämän vuoden alkupuolella Kaakkois-Suomeen ei ostettu yhtään Teslaa. Alueen kaikki seitsemän ajoneuvoa ovat vuosilta 2014—2016. Niiden kotipaikat ovat Hamina (2), Imatra (2), Joroinen, Kouvola ja Mikkeli.

Suomen teillä liikkuu 525 Teslaa. Vertailun vuoksi: Norjassa myytiin 2014 ja 2015 kumpanakin vuonna yli 4 000 Teslaa.

Tesla on kallis, mutta ei kuitenkaan loistoauto. Keskiviikkona uutta X-mallia myytiin 126 000 eurolla. Käytetyn S:n olisi saanut 65 000 eurolla.

Haminassa on 2 Teslaa, samoin Imatralla.

Lähde: Trafi — liikennekäytössä olevat henkilöautot 30.6.2017.