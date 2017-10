Haminan varuskuntakerhokiinteistön ostoesitys vedettiin yllättäen pois hallituksen esityslistalta

Kuva: Antti-jussi Larvio

Haminan varuskuntakerhokiinteistön ostaminen Haminan kaupungille siirtyy. Kaupasta piti päättää maanantaina kokoontuneessa Haminan kaupunginhallituksessa, mutta kaupunginjohtaja Hannu Muhonen poisti asian esityslistalta.

Muhosen mukaan kiinteistön vuokralaistilannetta halutaan vielä selvittää, ennen ostopäätöstä. Muhonen ei halua tarkentaa, millaista lisäselvityksistä vuokralaisten suhteen on kyse. Hän tuo kiinteistökaupan seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen 20. päivänä lokakuuta.

Kaupunki on neuvotellut kiinteistön ostohinnaksi sen omistavan Senaatti-kiinteistöjen kanssa 280 500 euroa.

Tavoitteeksi kaupunki on asettanut, että kiinteistöön tulevien vuokralaisen kanssa on sopimukset tehty toukokuun alkuun mennessä, paitsi ravintolatoimintaa kiinteistössä nykyisinkin harjoittavan Kapeet Oy:n kanssa on pyrkimyksenä jatkaa sopimusta ilman katkosta vuoden alusta.

Vuokratuloilla kaupunki aikoo kattaa kiinteistöstä aiheutuvat menot.