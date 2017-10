Gallup: Mikä merkitys somella on nuorille?

Sosiaalinen media on iso osa useimpien suomalaisten elämää.

Kysyimme nuorilta, mitä some merkitsee heille ja mihin tarkoitukseen he sitä käyttävät?

Eevi Kotiranta, 16, Kotka

Kuva: Sari Tauru

— Pystyn pitämään kavereihin yhteyttä asuivat he sitten samalla tai eri paikkakunnalla. WhatsAppia, Instagramia ja Snapchattia käytän keskustelemiseen. Facebookista katson lähinnä uutisia etusivulta. Sosiaalisen median käyttäminen on niin helppoa.

Essi Turpeinen, 16, Kotka

Kuva: Sari Tauru

— Sosiaalinen media on osa elämääni. Koulujuttujakin katsotaan netistä ja Snapchatissa voin kysyä esimerkiksi mikä oppitunti on seuraavaksi. Olen välillä vähentänyt Snapchatin käyttöä, koska käyttö on mennyt yli. Ilman sosiaalista mediaa olisi vaikea olla.

Vilma Kotola, 16, Kotka

Kuva: Sari Tauru

— Pidän yhteyttä kavereihin ja etsin tietoa. Jos minulla ei ole sosiaalista mediaa käytettävissä, minusta tuntuu etten tiedä mitään, mitä maailmalla tapahtuu. Sosiaalisen median käyttö on päivittäistä ja se on jo rutiini. Aamulla katson ensimmäisenä sosiaalisen median.

Tuomas Ahonen, 15, Kotka

Kuva: Sari Tauru

— Käytän WhatsAppia viestittelyyn. Snapchatissa välitän kuvia kavereille ja joskus laitan kuvia Instagramiin. YouTubea selaan aika paljon. Katselen muiden tekemiä videoita ja välillä lataan itse videoita. En oikein osaisi elää ilman sosiaalista mediaa. Se hankaloittaisi asioita.

Emmiina Tuononen

Kirjoittaja työskenteli Kymen Sanomien TET-harjoittelijana.