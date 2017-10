Sunnuntain sateet pitivät Tiutisen talkoolaiset sisällä

Kuva: Sari Tauru

Kotkan Tiutisessa talkoiltiin viikonloppuna vesakon raivauksessa ja uuden lähiliikuntapaikan nurmikentän teossa.

Ensimmäiset talkoot pidettiin jo keväällä. Syksyn ensimmäiset talkoot syyskuussa vetivät nelisenkymmentä kyläläistä paikalle.

Lauantaisissa talkoissa väkeä oli parisenkymmentä henkilöä. Tarkoituksena oli saada kentän pohja siihen kuntoon, että ruohon siemenet olisi saatu kylvettyä vielä viikonlopun aikana.

– Kenttä on toisesta päästä niin märkä, että mönkkäri tahtoo upota, kertoi talkoissa uurastanut Jari Elo.

Sunnuntain sateet veivät lopulta toiveet nurmen kylvöstä.

– Vesisade teki temput. Emme olisi saaneet nurmea kylvetyksi, joten sateeseen oli turha mennä, kertoi Elo.

– Pitää nyt vain katsoa eteenpäin. Ensi viikolle on ainakin luvattu vielä sateita ja lujastikin vettä. Yritämme kuitenkin ensi lauantaina uudelleen, koska nurmi olisi pakko saada kylvettyä ennen talven tuloa.

Entinen nurmikenttä on tarkoitus laittaa soralle, johon talveksi saadaan jäädytettyä luistelurata.

– Meillä oli jo viime talvena VPK:n jäädyttämä rata, joka oli kovassa käytössä, kertoo Elo. – Myös tänä talvena se aiotaan jäädyttää.

Myös sorakenttä olisi saatava syksyn aikana kuntoon.

Syksyn aikana tiutislaiset ovat myös raivanneet rantaa ja laittaneet uimapaikkaa kuntoon.

– Ensi keväänä rantaan on tarkoitus rakentaa grillikatos ja viisi ulkokuntoilulaitetta. Kun nurmi nousee ensi kesänä meillä on täydellinen ulkoilukeidas täällä Tiutisessa. Ja pyörätien valmistuttua tänne on turvallista tulla, sanoo Elo.

Kentän ympärille tulee myös frisbeegolfrata.

Elon mukaan tiutislaisille on tarkoitus tehdä ”olohuone”, jossa viihdytään.

Tiutisessa on asukkaita noin 380, joista kolmannes on lapsia ja nuoria. Ulkoilualue tulee tiutislaisten mielestä tarpeeseen.

Talkoita jatketaan ensi vuonna. Ensi vuoden urakoihin kuuluu muun muassa valaistuksen vetäminen nyt valmistuvalle lähiliikuntapaikalle.