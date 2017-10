Rautakaupaksi laajentuva Haminan Puupojat Oy on Haminan Vuoden yrittäjä

Kuva: Kimmo Seppälä

Haminan Puupojat Oy palkittiin Haminan Yrittäjien Vuoden yrittäjä -palkinnolla lauantaina. Haminan Hevoshaassa toimivan yhtiön omistavat Kai Saarinen ja Jouni Johansson.

Saarinen ja Johansson eivät vuonna 2008 jääneet ihmettelemään, kun molempien silloinen työnpaikka meni alta Summan paperitehtaan lopetuksen myötä.

— Meillä molemmilla oli muhinut mielessä, että tällä alalla olisi Haminassa rako. Summan tehtaan sulkeminen oli sitten se, joka sai meidän silloin perustamaan Haminan Puupojat Oy:n, Saarinen toteaa.

Aivan heti eivät Saarinen ja Johansson kokonaan yhteisen yrityksen varaan jättäytyneet, vaan, molemmat ottivat tarjotut työpaikat Stora Enson Kotkan tehtaalta. Saarinen siirtyi vuoden ja Johansson kahden vuoden jälkeen kuitenkin täysipäiväisiksi yrittäjiksi Haminaan, jolloin tehdastyö sai jäädä.

Laajennuksella rautakaupaksi

Ratkaisua ei ainakaan numeroiden valossa ole tarvinnut katua, sillä yhtiön taival on ollut noususuhteinen. Vuodesta 2009 sen liikevaihto on kymmenkertaistunut ja tämän vuoden liikevaihto kipuaa yli kolmen miljoonan euron.

Saarisen mukaan menestykseen on vaikuttanut asiakaspalvelun lisäksi jatkuva tuotetarjonnan monipuolistaminen. On tietoisesti laajennuttu sahatavaran myynnistä kohti rautakauppaa ja kuun lopulla määränpää on siltä osin saavutettu.

— Meillä on parhaillaan rakenteilla lisätilaa noin 200 neliötä. Kun se valmistuu kuun lopulla, tuotevalikoimamme tulee olemaan sitä luokkaa, että voidaan puhua rautakaupasta, vaikka nimi säilyy Haminan Puupojat Oy:nä.

Laajennuksen jälkeen yhtiön Hevoshaan kaupunginosassa sijaitsevan kiinteistön sisätilat kasvavat lähes 700 neliöön. Ulkokatoksia alueella on noin 1 000 neliön edestä.

Saarisen mukaan suunta kohti rautakauppaa on ollut yhtiön strategiassa jo melko pitkään, mutta vauhtia siihen tuli, kun Haminan Vanha Rautakauppa Oy ajautui kesällä konkurssiin. Laajennusta päätettiin nopeuttaa, jotta syntynyt markkinarako saadaan nopeasti hyödynnettyä.

Saarisen mukaan tuotevalikoiman laajentaminen mahdollistaa myös myynnin jakautumisen tasaisemmin koko vuodelle.

— Talvella ei juurikaan terassilautaa myydä, mutta sisäremonteissa tarvittavia tuotteita ja kalusteita kylläkin.

Yhtiö työllistää omistajiensa lisäksi yhdeksän henkilöä, joista kolme työskentelee Kotkassa jatkaen yhtiön ostaman sisustustuotteisiin erikoistuneen liikkeen toimintaa. Kouvolassa käynnistää yksi henkilö keittiökalusteisiin erikoistunutta toimipistettä.