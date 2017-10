Kuva: Kai Skyttä

Savonlinjan busseissa pankkikortilla maksaminen on nykyään käteistä 25 prosenttia halvempaa. Yhtiön tavoitteena on vähentää käteisen käsittelyä ja ohjata ihmisiä entistäkin vahvemmin verkko- ja mobiiliostoksille.

Liiketoimintajohtaja Harri Leskinen kertoo, että idea korttimaksamisen halventamiseen lähti asiakaspalautteesta.

— Kävin erään eläkeläisen kanssa pitkän keskustelun asiasta noin kuukausi sitten, ja hän kysyi, että jos haluatte käteisestä pois, miksei kortilla maksaminen ole sitten halvempaa. Se pisti ajattelemaan ja sai ratkaisun aikaan. Tämä oli siis kentältä tullut hyvä idea.

Eläkeläiset ovat suuri asiakasryhmä yhtiölle. Korttimaksamisen halventaminen on kädenojennus esimerkiksi heidän suuntaansa, sillä verkkokauppa ja mobiili ovat monille tuntemattomia asioita.

Ensisijaisesti yhtiö kuitenkin toivoo, että ihmiset löytäisivät tiensä verkkoon ja mobiilipalveluiden pariin.

— Sitä kautta ennakkovaraus näkyisi, ja pystyisimme arvioimaan bussien kuormitustilannetta paremmin. Jos kuitenkin ihmiset näkevät, että kortti on kätevin vaihtoehto, niin miksei.

Puskaradio on toiminut

Käytäntö on ollut voimassa nyt parin viikon ajan, ja vastaanotto on ollut erittäin positiivinen. Muilla yhtiöillä ei Leskisen mukaan tiettävästi vastaavanlaista käytäntöä ole.

Aiemmin tietyillä korteilla ei ole pystynyt maksamaan, mutta nyt sekin asia on korjattu, ja kaikki kortit kelpaavat. Alennukset ovat markkinaehtoisia, eli ne ovat voimassa kaikkialla, missä Savonlinja saa päättää hinnoittelustaan.

Leskinen kuvailee tilannetta unelmatarinaksi, jossa itse ei ole tehnyt juuri minkäänlaisia markkinointitoimenpiteitä, mutta ihmiset ovat löytäneet asian itsestään.

— Huikea menestys se on ollut toistaiseksi ja ihmiset ovat käyttäneet pankkikorttimaksamista todella paljon. Totta kai ihmiset ovat fiksuja ja käyttävät alennusmahdollisuutta, kun sellainen mahdollisuus on, Leskinen sanoo.

Leskinen muistuttaa, että vaikka alennus on hyvä ja tuntuva, se johtuu lähinnä käteismaksamisen kallistumisesta. Muutoksen pysyvyydestä ei ole tehty vielä mitään päätöksiä.

— Jos tuntuu siltä, että kaikki siirtyvät korttimaksajiksi, ehkä sitä pitää sitten pohtia, mutta tällä hetkellä alennusprosenttiin ei tarvitse puuttua.

Savonlinja haluaa vähentää käteisen käyttöä monestakin syystä. Leskisen mukaan se on työturvallisuusseikka, ja lisäksi käteisen käsitteleminen on kallista. Toki myös korttimaksamiseen liittyvät omat maksunsa.

— Tiedonsiirto ja laitteisto maksavat, ja jokaisesta tapahtumasta menee tietynsuuruisia maksuja. Me emme halua poistaa käteistä kokonaan, mutta ohjata asiakkaat tekemään kuitenkin järkeviä ratkaisuja.

Leskinen paljastaa, että käteismaksamisen lopettaminen kokonaan on jo kuitenkin piipahtanut keskusteluissa.

— Ehkä sekin aika nähdään, että virtuaalivaluutat ja muut korvaavat käteisen. Mekin olemme miettineet sitä, mutta esimerkiksi verotukseen ja kirjanpitoon liittyvät kysymykset on koettu liian haastaviksi.

Kuin puhelinoperaattori

Bussiyhtiöiden kilpailu on kovaa Suomessa tällä hetkellä. Liikenteen vapautuminen muutama vuosi sitten pudotti hintoja merkittävästi, ja pitkiäkin välejä pääsee matkustamaan edullisesti.

Leskinen sanoo, että muutokset ovat tuoneet toisille heikennyksiä ja toisille parannuksia, kun pienillä paikkakunnilla vuorotarjonta on vähentynyt ja liikennöinti on keskittynyt sinne, missä ihmiset ovat.

Eri yhtiöitä voi verrata toisiinsa puhelinoperaattoreiden tapaan.

— Me olemme kaikki erityylisiä, ja kuten operaattoreillakin, meillä kaikilla on hyvin pitkälti samat tuotteet. Palveluissa sitten vain on hieman eri kulmia, Leskinen kuvailee.