Parikkalalainen pariskunta keksi hyödyntää tyhjää liiketilaa — entinen Alko muuttuu esteettömiksi yksiöiksi

Kuva: Tuija Pauhu

Tyhjä liiketila mietitytti yrittäjä Timo Saarista. Myytävä tila sijaitsi 1980-luvun lopulla valmistuneessa punatiilisessä kiinteistössä, johon kuului viisi liikehuoneistoa ja seitsemän asuntoa.

Väki ikääntyy, ja esteetön kulkeminen on tärkeää.

Saarinen pohti, miten Parikkalan Saharannan asuntoalueella sijaitsevaa liiketilaa voisi hyödyntää.

Uudellamaalla Saarinen on touhunnut isojen hallien vuokrauksen ja rakentamisen parissa neljännesvuosisadan ajan. Hän on rakentanut myös muutaman omakotitalon, joten rakentaminen on verissä.

Viime maaliskuussa alkoi sitten tapahtua. Timo Saarisen puoliso Merja Saarinen perusti Kiinteistö Oy Parikkalan Saharannan taloyhtiöön laskentatoimen yrityksen.

— Miehen idea oli rakentaa entiseen Alkoon asuntoja, Merja Saarinen kertoo.

Niinpä pariskunta osti myös viinakaupan vanhat tilat.

Kuva: Tuija Pauhu

Kun rakennuksen päädyssä ollut Alko muutti neljä vuotta sitten S-marketin yhteyteen, tuli tilalle halpakauppa. Senkin lopetettua toimintansa pari vuotta sitten, taloyhtiö osti liiketilan.

— Muutimme yhtiöjärjestystä niin, että uusi omistaja voi halutessaan remontoida tilat myös asuinkäyttöön, kertoo isännöitsijänä toimivan Simmes Oy:n toimitusjohtaja Jarno Nenonen.

Parikkalassa muuttoliike suuntautuu palvelujen äärelle. Kunnassa asuu runsaat 5 000 ihmistä. Sen asukkaista noin 36 prosenttia oli yli 64-vuotiaita viime vuonna.

— Väki ikääntyy, ja esteetön kulkeminen on tärkeää. Esteettömyys oli lähtökohtana asuntojen rakentamisessakin, sillä kyseisiä asuntoja kaivataan, kertoo Timo Saarinen.

Yksiöistä haluttiin tilavia ja suhteellisen edullisia. Asunnon voisi vuokrata tai ostaa.

Kuva: Tuija Pauhu

Miten projekti sujui?

Sisätiloja ryhdyttiin purkamaan huhtikuussa. Apuna olivat tutut rakennusalan ammattilaiset Parikkalasta. Samat, jotka olivat tehneet myös Saarisen perheen kaksi omakotitaloa.

— Myimme Moskuunniemeen rakennetun talon, kun Kontiosaaren kotimme valmistui, kertoo Timo Saarinen.

Kuva: Tuija Pauhu

Muutostyössä oli alusta asti mukana sisustussuunnittelija Taina Lötjönen paikkakunnalta. Hän kuvailee työtä 1980-luvun tietokonepelin, Tetriksen, pelaamiseksi: 320 neliöön piti saada järkevästi mahtumaan seitsemän yksiötä.

— Päänvaivaa aiheuttivat kantavat sisäpalkit sekä ulkoseinät. Isoja ikkunoita piti pienentää ja uusia ikkunoita puhkoa, mutta julkisivu piti säilyttää hyvän näköisenä.

Kylpyhuoneille varattiin runsaasti tilaa. Väljyyttä on myös terassilla, joka on rakennettu entisen lastauslaiturin päälle.

Tilan tuntua haluttiin lisätä monikäyttöisillä huonekaluilla, esimerkiksi seinälle nostettavalla kääntövuoteella. Yhteen yksiöistä suunnitellaan parhaillaan sängyn prototyyppiä. Se, kuten muutkin rakennustyöt, toteutetaan paikallisin voimin.

Kuva: Tuija Pauhu

Lopputulos

Yksiöt valmistuvat jouluun mennessä. Työt ovat Saaristen mukaan edenneet hyvin, vaikka he eivät itse ole ehtineet omien töidensä takia kovin usein rakennustyömaalle.

Budjetti on pitänyt.

— Pääsemme siihen, mitä tavoittelimmekin, eli liikekiinteistöön tulee paikalliseen hintatasoon sopivia asuntoja ja me saamme kohtuullisen katteen, sanoo Timo Saarinen.

Hän suosittelee vastaavaa hanketta niille, joilla on hyvät kontaktit rakennusalan ammattilaisiin.

— Pääomaa on myös oltava, hän lisää.

Kuva: Tuija Pauhu

Kun yksiöitä esiteltiin syyskuun lopussa miniasuntomessuilla, paikalla kävi viitisensataa henkeä. Asunnoista tehtiin ennakkovarauksia.

Pariskunnan pilottihanke saattaa saada jatkoa. Missä ja milloin, sen näyttää aika.

Kuva: Tuija Pauhu

Mitä opin?

Kun alkaa remontoida kiinteistöyhtiön liikehuoneistoa, olisi hyvä omistaa koko asunto-osakeyhtiön osakekanta, Timo Saarinen sanoo. Silloin saa vapaammat kädet tehdä päätöksiä ja asiat hoituvat sujuvammin.

Luotettavat yritykset ovat tärkeitä kumppaneita. Luotettavuuden vaatimus korostuu varsinkin silloin, jos ei itse pysty olemaan kaiken aikaa työmaalla.

— Joidenkin materiaalien ja hankintojen osalta kuluissa olisi voinut säästää, jos olisi ollut enemmän kilpailutusta ja valinnanvaraa. Mielenkiintoinen hanke, jollaisen voisi toteuttaa uudelleen.