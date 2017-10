Stand up and jump! Näin alkaa koulupäivä Haukkavuoren koulussa Kotkassa

Kuva: Kimmo Seppälä

Stand up please, sanoo opettaja Saila Purho ensimmäisen luokan oppilaille Haukkavuoren koulussa. Aamunavaus jatkuu englanniksi ja lapset hyppivät (jump), koskettavat kyynärpäätä (touch your elbow) ja istuvat lattialle (sit on the floor). Sitten laitetaan valot pois ja katsotaan video The Singing Walrus. Sen hahmoihin liittyvä värityspaperi on pulpeteilla.

Haukkavuoren koulussa on kuusi viikkoa harjoiteltu kahdessa ryhmässä englanninkielistä opetusta. Tai virallisesti kyse on kaksikielisestä opetuksesta, jossa rinnakkain soljuvat suomi ja englanti. Saila Purhon mukaan koulunkäynnissä ollaan vielä aivan alkuruudussa ja haetaan tuntumaa.

— Hurja haaste opettajille, lapsille sekä heidän vanhemmilleen. Itse olen ottanut haasteen vastaan innostuneena. Tällainen opetus kuuluu nykypäivään ja haluan olla mukana sitä kehittämässä.

Purhon mielestä pitää kuitenkin edetä rauhallisesti ja laittaa jäitä hattuun suhteessa odotuksiin ja mahdollisiin ulkopuolelta tuleviin paineisiin.

— Me olemme nyt reilun kuukauden ajan opetelleet koululaisen elämää. On selvää, että oppilaille lähtötasot ovat erilaisia. Jo ensimmäisessä vanhempainillassa painotimme sitä, että arkirutiinit täytyy rakentaa ensin kunnolla. Kouluyhteisö rakennetaan ensin tutuksi ja turvalliseksi. Sen päälle on sitten mukava luoda uutta.

Englanninkielisen opetuksen ykkösluokilla suomen ja oman äidinkielen asema on vahva. Samaa opetussuunnitelmaa noudatetaan kuin muillakin perusopetuksen luokilla. Tarvittavat taidot ja rutiinit pitää saada haltuun ja tärkeät käsitteet opitaan suomen kielellä.

Lappeenrannassa kokemuksia vastaavanlaisesta kaksikielisestä opetuksesta on jo yli 20 vuoden ajalta. Neuvot hitaasti ja harkiten etenemiseen on haettu sieltä.

— Meille kerrottiin, että kolmannen ja neljännen luokan välissä, kesän aikana, tapahtuu yleensä iso kehityshyppäys. Silloin englannin osaaminen ikään kuin puhkeaa kukkaan, kertoo Purho.

Viereisessä luokassa Jenna Balkin oppilailla on matematiikkaa. Aino Eränen kertoo viihtyvänsä hyvin koulussa ja että englanninkieli tunneilla on ihan kivaa.

Oman leimansa koulunkäyntiin tuo se, että osa lapsista tule perheistä, joissa toinen vanhemmista tai molemmat vanhemmat ovat kotoisin muualta kuin Suomesta. Koulutien aloittaminen saattaa tuntua rankalta etenkin silloin, jos lapsi ei ole kotikielensä ympäristössä.

Veikko Mäenpää