Nobel-voitto tuo lukijoita — Kazuo Ishiguron kirjoja kyseltiin perjantaina Kotkassa sekä kirjakaupasta että kirjastosta

Englantilainen Kazuo Ishiguro sai torstaina Nobelin kirjallisuuspalkinnon. Tuore nobelisti herätti heti kiinnostusta Kotkan Suomalaisessa kirjakaupassa.

Uskon, että viikonlopun jälkeen ei ole enää yhtään Ishiguron kirjaa hyllyissä. Anne Ruonala

— Täällä on juuri yksi asiakas ostamassa Ishiguron uusinta teosta Haudattu jättiläinen, myyjä Päivi Hogerwaard kertoi perjantaina ennen puoltapäivää.

Hogerwaard on huomannut, että Nobel-voitto lisää selvästi kysyntää kirjailijoiden tuotantoon. Ennen palkintoa Ishiguron viimeisin romaani ei ollut hätyytellyt myyntilistojen kärkeä.

— Tässä tapauksessa on hyvä, että viime vuonna ilmestyneestä kirjasta on vielä painoksia jäljellä. Sitä löytyy hyllystä myös meiltä Kotkasta.

Ishigurolta on suomennettu seitsemän romaania. Haudattua jättiläistä lukuun ottamatta muista teoksista painokset ovat tällä hetkellä loppuneet. Kustannusyhtiö Tammi ilmoitti torstaina, että kaikista Ishiguron kirjoista on tulossa uusia painoksia.

Kirjailijan vanhempia teoksia, kuten vuonna 1989 ilmestynyttä Pitkän päivän iltaa (The Remains of the Day), on saatavilla Kymenlaakson kirjastoista. Kotkan pääkirjaston osastonhoitaja Anne Ruonala sanoo, että elokuvanakin tunnettua teosta on Kyyti-kirjastoissa yhteensä 15 kappaletta. Romaanista oli jo perjantaina aamupäivällä 13 varausta.

— Myös Haudatusta jättiläisestä tuli heti kymmenen varausta. Uskon, että viikonlopun jälkeen ei ole enää yhtään Ishiguron kirjaa hyllyissä, Ruonala toteaa.

Ruonalan mukaan kaikki kirjallisuuspalkinnot ja pelkät palkintoehdokkuudet näkyvät heti lainausmäärissä. Hän arvelee, että Ishiguron teokset tulevat saamaan runsaasti lukijoita, sillä hänen romaaninsa ovat helpompilukuisia kuin monien muiden viimevuotisten Nobel-voittajien.