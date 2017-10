Kotkan kaupunginjohtajaksi pyrkivät uskovat Kotkan lähtevän lentoon

Kuva: Sari Tauru

Näitä muun muassa kysyttiin, kun yleisö pääsi tenttaamaan valinnan loppusuoralle päässeitä Pasaatissa.

A Mitä tekisit ensimmäisenä työpäivänä Kotkassa ja mikä tilanne on seitsemän vuoden päästä?

B Aiotko asua Kotkassa ja ketä muita muuttaa mukanasi?

C Haluatko investoida Kotkan talouteen vai leikata?

Esa Sirviö, Mänttä-Vilppulan kaupunginjohtaja

A Ensimmäisenä työpäivänä tutustun taloon ja muihin työyhteisön henkilöihin. Uskon, että seitsemän vuoden kuluttua Kotka lentää huomattavasti korkeammalla kuin tänä päivänä.

B Kyllä aion olla kotkalainen ja mukanani muuttavat vaimo ja 14-vuotias poikani.

C Kaikkihan me varmaan tiedämme kaupungin tilanteen. Siksi joudutaan miettimään erilaisia näkökulmia. Järkevät investoinnit on aina tarpeen, mutta käyttötalouden pitää olla siinä kunnossa, että palvelutuotanto pystytään tarjoamaan ja ylläpitämään. Tarkoituksenmukainen tuotanto on sitä, mitä kuntalaiset tarvitsevat. Palvelurakennetta joudutaan toki miettimään, eli miten palvelut turvataan niillä verovaroilla, mitä kansa maksaa.

Ari Korhonen, Raision kaupunginjohtaja

A Tutustun aivan ensimmäiseksi lähityöpiiriin ja henkilökuntaan sekä kaupungin päätöksentekijöihin. Seitsemän vuoden päästä taloudellinen tilanne on parempi ja kaupungin työllisyystilanne merkittävästi paremmassa tilassa.

B Olen tulossa Kotkaan. Kuka muu sitten muuttaa, niin siinä kyse on yksityisasioista. Asun avoliitossa.

C Valitettavasti Kotkan taloudessa tulot ja menot ovat epätasapainossa.Olisi epärehellistä olla myöntämättä sitä. Niiden tasapainoon saattaminen edellyttää myös säästöjä, joita on systemaattisesti tehtykin. Talous ei kuitenkaan pelastu pelkällä säästöpolitiikalla. Tähtäimessä pitää olla kasvu ja sitä syntyy vain luomalla työpaikkoja. Kunhan ensin kansainvälinen yhteisö lopettaa ovien sulkemisen Venäjän suuntaan. Kotka on Suomen sininen laguuni, loistavassa elinkeinopoliittisessa ja logistisessa paikassa. Tämä avaa suuria mahdollisuuksia siihen, että asiat saadaan kuntoon. Työpaikkojen ja yritysten kautta kasvu syntyy.

Kalle Larsson, Tammelan kunnanjohtaja

A Ensimmäisenä päivänä tapaan kaupungin henkilöstä ja kuuntelen, mitä heillä on sanottavana. Seitsemän vuoden päästä haluan jatkaa työtäni Kotkan kaupunginjohtajana.

B Kyllä aion asua Kotkassa. Asuntotarjontaa olen jo etukäteen katsellut. Mukana muuttaa ainakin yksi äkäinen 14-vuotias tytär.

C Lähden siitä liikkeelle, että kotkan talouden suunta saadaan kestävälle pohjalle. Säästäminen ja leikkaaminen on loputon tie. On nähty monessa kunnassa ja kaupungissa, että jos vain ajetaan palveluja alas, ei synny mitään positiivista. Vaikeassa paikassa pitää tehdä harkittuja ratkaisuja. Olen itse ollut tasapainottamassa kahden kunnan taloutta. On tärkeää kuunnella kuntalaisia ja sitten tehdä ratkaisuja. Olen aina liputtanut jokaisen tuottavan investoinnin puolesta. Yksi keskeinen asia on henkilöstön hyvinvointi. Sen myötä tulee iloa ja parempia palveluja kaupunkilaisille.

Veikko Mäenpää