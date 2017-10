KTP hakee ensimmäistä voittoa — ”Pelkkiä tähänastisia tuloksia ei kannata tuijottaa”

Kuva: Juha Inkinen

KTP-Basket hakee kauden ensimmäistä voittoaan miesten Korisliigassa tänään, kun sarjatulokas Espoo United tulee Steveco-areenalle kylään.

KTP:n positiivisista kaudenalustunnelmista ei ole kahdessa edellisessä ottelussa (Karhua ja Katajaa vastaan) ollut juuri mitään jäljellä, ja siksi nyt alkaisi olla hyvä aika pistetilin avaamiselle.

Espoo United on aloittanut kauden murskaavalla 92—69-kotivoitolla Korihaista ja niukalla vierastappiolla BC Nokialle (87—90). Espoolaisten tehopelaajina ovat häärineet urheilullinen laitahyökkääjä Omar Calhoun ja KTP-paidassakin pari vuotta sitten piipahtanut koriskiertolainen Samuel Haanpää. Calhounin kahden ottelun pistekeskiarvo on peräti 30, ja 31-vuotias Haanpääkin on takonut koreja parhaiden päiviensä malliin (keskiarvo 17,5) kuudennessa korisliigaseurassaan. Viime kauden Haanpää pelasi Argentiinassa.

Mittavaa korisliigakokemusta Unitedissa edustavat myös Lauri Toivonen, viime kaudella hopeajoukkue Salon Vilppaassa isossa roolissa ollut Okko Järvi sekä kotkalaisille hyvin tutut Jouko Järvinen, 30, ja Jeb Ivey, 36. Järvinen on Peli-Karhujen kasvatti ja pelaa liigassa nyt jo seitsemättä kauttaan (ensimmäinen jo 2006—07). Ivey piipahti KTP:ssä kaudella 2010–2011 voittamassa liigapronssia ennen kuin siirtyi voittamaan mestaruuksia nyt jo edesmenneen Bisonsin riveihin.

Loimaan jälkeen Ivey pelasi kolme kautta Ranskan ProB-liigassa, kunnes palasi viime kaudeksi Suomeen ja teki Unitedin kanssa peräti 3+1 vuoden mittaisen sopimuksen. Hän heitti pisteitä 18,4:n keskiarvolla, kun United jyräsi viime kaudella divisioona-A:n voittoon ja Korisliigaan.

Ivey ei ole pelannut espoolaisten kahdessa ensimmäisessä liigaottelussa. Illan ottelussa hänen pelaamisensa on Unitedin mukaan vain 25-prosenttisen varmaa.

Energisempi esitys tavoitteena

Ville Nevan valmentama United perustaa pelinsä kovaan puolustuspeliin. Se on myös kaikkien Ray Ailuksen valmentamien joukkueiden tavaramerkki, mutta viime aikoina tiiviistä puolustamisesta ei ole ollut tietoakaan. Kauhajoki teki Kotkassa KTP:n koriin 98 pistettä ja Kataja keskiviikkona Joensuussa 109.

— Lähdetään tiiviin joukkuepuolustuksen kautta rakentamaan peliä. Tärkeässä osassa on palautuminen Joensuun reissusta, Ailus sanoo Korisliigan verkkosivuilla.

— Tarkoitus on esittää paljon energisempää peliä kuin kauden ensimmäisessä kotipelissä.

Neva tuo joukkonsa Karhuvuoreen pelaamaan ”yksinkertaista ja vauhdikasta korista”.

— Edellinen peli (Nokialla) tarjosi sekä positiivisia lupauksia että pieniä pettymyksiä. Nyt meillä on hyvä harjoitusviikko alla ja Kotkan legendaarisessa koripallopyhätössä nähdään seuraava mittari, että miten nämä asiat jatkavat siirtymistä peliimme, Neva sanoo Korisliigan sivuilla.

— KTP pyrkii pelaamaan erittäin kovalla intensiteetillä ja on vaihdellut erityisesti kahdessa ensimmäisessä pelissä paljon puolustusmuotoja. Pelkkiä tähänastisia tuloksia ei kannata tuijottaa, KTP-Basketilla on kyky laittaa vastustaja kuin vastustaja ahtaalle.

KTP-Basket—Espoo United, miesten Korisliigaa Steveco-areenalla Karhuvuoressa kello 18.30.