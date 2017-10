Hamina—Kotkan sataman turvallisuuspäällikkö tietää, missä vaaralliset aineet liikkuvat — ”AVI yleisti ongelman väärin kaikkiin Etelä-Suomen satamiin”

Kuva: Kimmo Seppälä

Vaarallisten aineiden kuljetus ja tilapäinen varastointi ovat tänä vuonna olleet tehostetun työsuojeluvalvonnan kohteena Etelä-Suomen satamissa. Aluehallintoviraston (AVI) mukaan tarkastuksissa on löytynyt parannettavaa onnettomuustilanteiden osaamisessa, vaarallisten aineiden kuljetusyksiköiden sijainnin tietämisessä sekä sataman liikennejärjestelyissä.

Valvonnassa havaittiin, että sataman pitäjä ja toiminnanharjoittajat eivät aina tienneet, missä vaarallisia aineita sisältävät kontit ja perävaunut sijaitsevat satama-alueella.

— Esimerkiksi tulipalotilanteissa täytyy tietää, missä muut vaarallisten aineiden yksiköt sijaitsevat. Myös aluksilla olevat vaarallisia aineita sisältävät yksiköt tulee olla eri toimijoiden tiedossa, toteaa työsuojelutarkastaja Kari Suvela Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Haminan— Kotkan satamassa ei paikallistusongelmia ole.

— Me kyllä tiedämme, missä aineet liikkuvat. AVI yleistää liikaa. Jos joissakin Etelä-Suomen satamissa on sellaisia ongelmia, ei se tarkoita sitä, että kaikissa satamissa on. Olemme pyytäneet AVIa oikaisemaan tämä tiedon, kertoo Haminan—Kotkan satama Oy:n turvallisuuspäällikkö Timo Kallio.

Palavat nesteet suurin ryhmä

Se, mitä vaarallisia aineita satamien alueilla liikkuu, on satamakohtaista.

— Palavat nesteet ovat suurin vaarallisten aineiden ryhmä meidän satamissamme, sanoo Kallio.

Joissakin satamissa vaarallisia aineita sisältävät kontit ja rekat kootaan samalle alueelle, joissakin satamissa ne sijoitetaan eri puolille satama-aluetta.

— Meillä vaarallisia aineita on Mussalon, Hietasen ja Haminan satama-alueilla. Kaikki alueet on allastettu ja Mussalossa allastettu alue on kaksiosainen niin, etteivät eri aineet pääse sekoittumaan ja reagoimaan keskenään. Altaiden lähellä on sammutuslaitteet. Trafi tarkastaa olosuhteet viiden vuoden välein ja tekee niistä selvitykset, kertoo Kallio.

Liikenneongelmat ratkaistaan heti

Haminan—Kotkan sataman alueilla AVI havaitsi puutteita näkemäalueissa Mussalossa ja Hietasessa.

— Eli esimerkiksi risteyksissä saattaa syntyä vaaratilanteita, kun alueella liikkuva ei näe tarpeeksi hyvin muita liikkujia, kuten esimerkiksi junia tai rekkoja ja alueella ajetaan liian kovaa, toteaa Suvela.

Kallio toteaa, että sataman alueella ilmi tulleet liikenneongelmat on korjattu välittömästi.

— Mussalon satamaan tullessa liikutaan ensin Kotkan kaupungin teollisuusalueella ennen kuin tullaan sataman alueelle. Näkymäongelmia on tavallisesti siellä kaupungin alueella.

Pelastuslaitos mukana harjoituksissa

Puutteiden lisäksi tarkastuksilla löytyi myös kehuttavaa: osassa satamia tehdään säännöllisesti harjoituksia pelastusviranomaisten kanssa, jolloin työntekijöitä myöten eri toimijoiden osaaminen pysyy ajan tasalla.

— Haminan-Kotkan sataman vieressä on öljysatama. Pelastuslaitos on pitänyt alueen hyvässä ohjauksessa.

Alusten bunkrauksessa eli tankkauksessa uudet polttoaineet edellyttävät riittävän suoja-alueen, ja tankkiautolla kuljetuksessa tulee huomioida onnettomuusriski kulkureitillä. Osa satamista oli jo huomioinut tämän tekemällä riskinarvion ja ohjeet.

Tarkastusten kohteina olivat satamayhtiöt, satamaoperaattorit, huolintaliikkeet, kuljetusliikkeet sekä varustamoiden ja viranomaisten toimipisteet.